26.06.2019 15:00 319

Российские банки в мае выдали клиентам чуть менее миллиона новых кредитных карт. Это почти на 6% меньше, чем год назад, и почти на 16% меньше по сравнению с апрелем. До этого банки увеличивали выдачу кредиток.

Российские банки резко сократили выпуск кредитных карт, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное кредитное бюро, которое в том числе собирает данные о кредитах Сбербанка — крупнейшего эмитента кредитных карт в России). Из данных ОКБ следует, что в мае клиентам банков выдали 968 999 новых кредитных карт, что почти на 6% ниже прошлогодних показателей, и почти на 16% — апрельских.

С начала года банки планомерно увеличивали выпуск кредиток. В апреле они выдали 1,15 млн карт — на 22 015 штук больше, чем в марте. По данным ОКБ, в мае 2018-го падения эмиссии кредиток не было, а прирост к апрелю составил 6%. Средний лимит кредиток в мае нынешнего года достиг 80 267 рублей, прибавив 7% с начала года.

Банки «Русский стандарт» и «Восточный» подтвердили изданию сокращение выдачи кредитных карт. Они, а также Сбербанк, Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк, связали это с долгими майскими праздниками. «Фактически россияне получили еще один период длительных каникул, аналогичный новогоднему: многие брали отпуск либо между праздниками, либо несколько дней после. Соответственно деловая активность в мае этого года была ниже, чем в прошлом», — сказал представитель «Тинькофф банка».

Ряд банков отметили всплеск выдач кредиток в апреле. Их представители полагают, что россияне постарались оформить карты до праздников. Похожего мнения придерживаются и в ОКБ. «Кредитные карты показывали достаточно высокие темпы роста в течение января–апреля, поэтому возможно, что в мае спрос откатился назад или просто чуть ярче проявился сезонный фактор, связанный с большим количеством праздников и выходных дней», — отметил представитель бюро.

Говорить об устойчивом снижении выдачи карт можно будет лишь спустя несколько месяцев, отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Ранее социологи ФОМ обратили внимание на резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит. По их данным, с мая 2017 года доля домохозяйств, в которых есть кредиты, выросла на 10 процентных пунктов до 44%. Самыми популярными оказались потребительские кредиты, займы на неотложные нужды и кредитные карты.

Клара МИНАК, Forbes Staff

