Преображенский суд Москвы арестовал ценные бумаги, принадлежащие экс-министру и участнику списка Forbes Михаилу Абызову. Наложить арест просил следователь.
Преображенский суд Москвы наложил арест на акции, принадлежащие бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову, передает ТАСС. Речь идет о 1667 обыкновенных акциях компании «Промышленные технологии». Стоимость пакета Абызова, как сообщил следователь в суде, оценивается примерно в 160 000 рублей.
Следователь просил суд арестовать бумаги и запретить Абызову ими распоряжаться для обеспечения компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения обвинительного приговора.
Сам Абызов протестовал против ареста бумаг. «В рамках уголовного дела уже арестовано имущество, превышающее своей стоимостью максимальный штраф», — заявил он. Адвокат экс-министра просил вернуть ходатайство в Следственный комитет, настаивая, что в нем есть ошибка в должности лица, подавшего заявление. Прокурор счел, что это не мешает рассмотрению ходатайства.
Защита также подчеркивала, что акции были куплены в 2010 году, а преступление, в совершении которого обвиняют Абызова, охватывает 2011–2014 годы. До 2012 года Абызов был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4».
Бывшего министра арестовали в марте 2019 года. Ему вменяют хищение и вывод за рубеж 4 млрд рублей и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. Следствие утверждает, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, вместе с другими подозреваемыми обманул акционеров «СИБЭКО» и «РЭС», похитив принадлежащие им средства. Своей вины Абызов не признал.
Басманный суд Москвы ранее продлил арест бывшему министру до 25 июля.
По делу Абызова ранее были арестованы более 437 млн рублей на расчетных счетах экс-министра, а также два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты, одно машино-место в Москве.
Клара МИНАК, Forbes Staff