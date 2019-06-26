26.06.2019 17:00 207

Преображенский суд Москвы арестовал ценные бумаги, принадлежащие экс-министру и участнику списка Forbes Михаилу Абызову. Наложить арест просил следователь.

Преображенский суд Москвы наложил арест на акции, принадлежащие бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову, передает ТАСС. Речь идет о 1667 обыкновенных акциях компании «Промышленные технологии». Стоимость пакета Абызова, как сообщил следователь в суде, оценивается примерно в 160 000 рублей.

Следователь просил суд арестовать бумаги и запретить Абызову ими распоряжаться для обеспечения компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения обвинительного приговора.

Сам Абызов протестовал против ареста бумаг. «В рамках уголовного дела уже арестовано имущество, превышающее своей стоимостью максимальный штраф», — заявил он. Адвокат экс-министра просил вернуть ходатайство в Следственный комитет, настаивая, что в нем есть ошибка в должности лица, подавшего заявление. Прокурор счел, что это не мешает рассмотрению ходатайства.

Защита также подчеркивала, что акции были куплены в 2010 году, а преступление, в совершении которого обвиняют Абызова, охватывает 2011–2014 годы. До 2012 года Абызов был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4».

Бывшего министра арестовали в марте 2019 года. Ему вменяют хищение и вывод за рубеж 4 млрд рублей и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. Следствие утверждает, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, вместе с другими подозреваемыми обманул акционеров «СИБЭКО» и «РЭС», похитив принадлежащие им средства. Своей вины Абызов не признал .

Басманный суд Москвы ранее продлил арест бывшему министру до 25 июля.

По делу Абызова ранее были арестованы более 437 млн рублей на расчетных счетах экс-министра, а также два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты, одно машино-место в Москве.

Клара МИНАК, Forbes Staff

