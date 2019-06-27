27.06.2019 08:10 211

ЦБ решил прикрыть еще одну брешь в «антиотмывочном» законодательстве. Регулятор собирается обязать банки выяснять, кто управляет счетом юридического лица через дистанционные банковские каналы — сам клиент или его представитель. Указание ЦБ заставит все банки запрашивать дополнительную информацию о сотрудниках компаний, но, по мнению экспертов, вряд ли существенно поможет борьбе с отмыванием доходов. По крайней мере пока Банк России не введет для юридических лиц обязательную биометрическую идентификацию.

Банки должны будут идентифицировать всех физических лиц, которые от клиента-юрлица совершают операции с использованием интернета, электронных носителей информации и других технических устройств, позволяющих получать банковские услуги дистанционно, следует из опубликованного проекта указания ЦБ. Проект призван исключить неверное применение банками «противолегализационных» норм, в результате которого третьи лица, уполномоченные клиентом на распоряжение его средствами через сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), не идентифицируются.

Часть банков уже сейчас проводит идентификацию представителей клиента. Сотрудник, которому клиент доверяет доступ к интернет-банку, получает отдельный набор учетных данных, поэтому банк располагает сведениями о таком представителе, пояснили в Альфа-банке. При этом если речь идет о распоряжении денежными средствами через интернет-банк, то такой доступ можно получить только через личное обращение в отделение банка и предоставление надлежащим образом заверенных и оформленных документов, уточнили там. В ВТБ представители клиента получают уникальные ключи электронной подписи, которые выдаются после проведения идентификации этих представителей в соответствии с законодательством. В мобильном приложении банка «ФК Открытие» клиенты могут пользоваться биометрическими методами идентификации. В Росбанке отметили, что инициатива не добавит неудобства клиентам и даже позволит обеспечить дополнительную безопасность их средств.

Однако все эти способы нацелены на нормальную ситуацию, когда представитель клиента не пытается скрыть свою личность. Поскольку предложенные меры принимаются для борьбы с отмыванием доходов, то они должны работать и в том случае, когда клиентом является, например, компания-однодневка с номинальным руководителем. Реальный бенефициар такой компании вряд ли захочет посещать офис банка с доверенностью для проведения операций, когда он может попросить номинального руководителя отдать его собственные ключи от ДБО, поясняет сотрудник одного из банков. По его словам, у банков нет работающих механизмов идентификации реального пользователя ДБО. «С точки зрения борьбы с легализацией эти меры не окажут влияния,— считает другой собеседник "Ъ".— Банки оценивают характер всех операций на предмет наличия признаков сомнительных операций независимо от того, кто их проводит — клиент или представитель».

В Альфа-банке заявили, что хотя действующим законодательством и не предусмотрена обязанность кредитных организаций выявлять реального пользователя интернет-банка, но в банковских договорах, как правило, предусмотрен запрет для клиента на передачу ключей, паролей, пин-кодов третьим лицам. Предусмотрена и ответственность клиента за такое нарушение.

Решить проблему верификации лица, отправляющего от имени компании платежи, могла бы облачная квалифицированная электронная подпись (КЭП) с подтверждением биометрией отправителя, отмечает начальник управления развития МСБ Абсолют-банка Сергей Нечушкин. «Сейчас КЭП — это, по сути, цифровой ключ, записанный на флешке, однако всегда есть риск, что ею завладеет третье лицо и совершит противоправные действия,— поясняет господин Нечушкин.— Ситуация будет иной, если операцию будет необходимо дополнительно подтверждать биометрией должностного лица». Эксперт подчеркнул, что пока идея облачной КЭП с подтверждением биометрией обсуждается лишь в рамках ассоциации «Финтех», но если появился проект нормативного акта ЦБ по верификации должностного лица компании, отправившего платеж, то в будущем норма по биометрии может стать и обязательной.

Виталий СОЛДАТСКИХ, Вероника ГОРЯЧЕВА