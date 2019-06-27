27.06.2019 08:40 224

Банк России предложил обсудить введение единых или унифицированных кредитных рейтингов граждан.

Индивидуальный рейтинг основывается на сумме долга, комбинации кредитных продуктов, платежной дисциплине и других факторах, он позволяет заемщику оценить шансы на кредит, а банку — провести экспресс-оценку кредитоспособности. Такой рейтинг может, но не обязан содержаться в основной части кредитной истории. Его считают три крупнейших бюро кредитных историй (БКИ, аккумулируют 95 процентов информации о заемщиках), но по разным методикам, и один и тот же заемщик может иметь оценку по трем шкалам — от 1 до 900, от 1 до 1300 и от 300 до 850, их трудно сопоставить, к тому же они могут противоречить друг другу. В состав отчета, с которым может ознакомиться сам заемщик, рейтинг включают только два БКИ.

"Очевиден запрос на понятный и простой рейтинг, сопровождаемый прозрачной и доступной информацией о том, как потенциальные кредиторы используют кредитную информацию в процессе принятия решений", — отмечается в докладе Банка России. Он предлагает два варианта изменений.

Первый вариант — единая методика и единая шкала, второй вариант — сохранение разных методик, но уже в рамках единых параметров. В обоих случаях ЦБ видит и плюсы и минусы. Опрошенные "РГ" участники рынка склоняются ко второму варианту.

В ВТБ считают, что сохранение собственных методик бюро при установлении ЦБ основных параметров позволит поддерживать конкуренцию за качество рейтингов. Позиция банка "Открытие" — если рейтинг будет иметь справочное значение, целесообразно использование конкурирующих, но сопоставимых методик, если же рейтинг будет иметь жесткое ограничительное или фискальное значение, возможно использование только единой и жестко регламентированной методики. В последнем случае недопустимо ограничивать число раз бесплатного предоставления рейтингового отчета гражданину (вопрос об этом ЦБ также предложил обсудить. — Прим. ред.), иначе рейтинг выродится в дополнительный скрытый налог на граждан и инструмент получения гарантированной сверхприбыли для БКИ, отметили в пресс-службе банка.

Кредитные рейтинги рассчитываются по разной мето­дике и разным шкалам, это может запутать заемщика

"Сейчас мы выдаем рейтинг бесплатно дважды в год и считаем логичным сохранить этот подход, — говорит гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. — При любом из сценариев расчета рейтинги из разных БКИ у одного и того же человека все равно могут различаться как минимум за счет разных данных, поэтому мы поддерживаем вариант "сохранение разных методик бюро, установление Банком России основных параметров рейтинга". Это не потребует значительных ресурсов и расходов со стороны БКИ на реализацию инициативы, с другой стороны, позволит обеспечить качество рейтинговых услуг за счет рыночной конкуренции.

"В связи с тем, что рейтинг рассчитывается на основании данных каждого бюро в отдельности, реализация идеи единого рейтинга представляется избыточной, сложной, — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. — На наш взгляд, для обеспечения сопоставимости различных рейтингов достаточно просто установить для них единые параметры". Поскольку индивидуальный рейтинг является производным от кредитного отчета, то, считает Волков, и предоставляться гражданам он должен в режиме, аналогичном кредитному отчету, то есть два раза в год бесплатно.

Гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин также напоминает о важности конкуренции. "В странах со схожей банковской системой и структурой рынка БКИ одновременно могут существовать несколько конкурирующих методик построения индивидуальных рейтингов, — отмечает он. — В таких условиях единство понимания и трактовки рейтинга достигается общими требованиями к калибровке шкалы рейтинга. За счет этого у потребителя всегда есть возможность интерпретации нескольких рейтингов и формирования единой картины". Тогда рейтинг может применяться не только в кредитной сфере, но и в том числе при аренде квартиры, машины, устройстве на ответственные участки работ. В мире подобный подход позволил сделать индивидуальный рейтинг неким финансовым паспортом, говорит Лагуткин.

По вопросу о том, должен ли рейтинг быть обязательной частью кредитного отчета, мнения разделились. Так, в "Открытии" считают, что должен, поскольку только совместно эти инструменты делают картину кредитной истории достоверной и наглядной. В НБКИ видят в рейтинге самостоятельный продукт. В ВТБ считают необходимым законодательно закрепить передачу рейтинга вне основной части кредитного отчета.



Игорь ЗУБКОВ

