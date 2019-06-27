27.06.2019 08:50 163

Количество компаний в России за три года сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Численность юрлиц уменьшилась более чем на 800 тыс., подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Известий»). Авторы документа связывают динамику не только с неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и с действиями государства по зачистке фиктивных фирм. Это подтверждают и в Федеральной налоговой службе. К тому же предприниматели всё чаще предпочитают открывать ИП вместо юрлица.

От большего к меньшему

Численность российских юридических лиц с 2016 по 2018 год сократилась с 5,04 млн до 4,2 млн — на 17%, и по этому показателю Россия «откатилась» на уровень 2004 года, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, которая проанализировала данные Росстата. С документом ознакомились «Известия». В FinExpertiza считали разницу между закрывшимися и открывшимися компаниями. Количество действующих предприятий уменьшилось в 81 регионе страны. Наибольшие потери зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

Тренд на сокращение начался в 2016 году: количество предприятий тогда уменьшилось более чем на 279 тыс. Годом позже динамика почти не изменилась — численность компаний в 2017-м сократилась еще на 202,7 тыс. Рекордная за три года «смертность» была зафиксирована в 2018 году — компаний стало меньше на 347 тыс. Прирост количества предприятий с 2015 года наблюдается только в Республике Крым, Севастополе, Смоленской области и Чечне.

Массовое закрытие предприятий в российских регионах объясняется не только неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и борьбой государства с фиктивными фирмами, считает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

— С 2016 года в законодательстве обозначены новые основания для отказа в регистрации в ЕГРЮЛ, а у налоговых органов появились полномочия по проверке достоверности сведений в реестре, позволяющие ведомству сокращать число фиктивных компаний, — отметила она.

В пресс-службе ФНС «Известиям» сообщили, что тенденция на снижение количества действующих юридических лиц действительно обусловлена работой по исключению из ЕГРЮЛ фактически брошенных компаний и организаций, по которым указаны недостоверные сведения. В налоговой службе уточнили, что с 2016 года из ЕГРЮЛ исключено 2,02 млн юрлиц.

В Минэкономразвития, которое отвечает за развитие малого и среднего бизнеса, оперативно на вопрос «Известий» о том, как «зачистка» фиктивных компаний отражается на экономике страны, не ответили.

По словам Елены Трубниковой, на количество компаний влияет и тренд последнего времени — бизнес больше не хочет быть большим. Это подтверждает и статистика: год назад в России число ИП впервые превысило число юрлиц. Сегодня в России, по данным ФНС, работают 4 млн индивидуальных предпринимателей, что на 100 тыс. больше, чем юридических лиц.

Мягкая соломка

Аналогов процессов «зачистки» фиктивных коммерческих организаций, которые сейчас наблюдаются, в новейшей истории России не было, поэтому оценить их влияние на экономику сложно, считает эксперт Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

— Вполне возможно, что по истечении более продолжительного количества лет окажется, что усиленная борьба с фиктивными компаниями внесла позитивный вклад в улучшение российского бизнес-климата, — отметил Антон Быков.

Пока же, по его мнению, из-за административного давления бизнес пытается «стелить себе соломку», переходя к более простым и экономичным организационным формам, например, ИП. Нынешние финансово-экономические условия также делают статус индивидуального предпринимателя наиболее оправданным выбором. К тому же у ИП и более низкие налоговые ставки. Антон Быков добавил: отечественные предприниматели всё больше переориентируются на собственные финансовые ресурсы. Он объяснил это тем, что кредиты малому бизнесу получить сложно, как и привлечь инвестора. В связи с этим преимущества образования юридического лица фактически теряются.

Вполне возможно, к сокращению числа юридических лиц могла привести экономическая ситуация: при снижении порога рентабельности компании вынуждены либо уходить в тень, либо переходить на более выгодный налоговый режим, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Многие организации, особенно в удаленных уголках России, вынуждены существовать на грани этого порога, и даже покупка онлайн-кассы наносит существенный удар по их бюджету, добавил он.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предполагает рост численности граждан, занятых в секторе малого бизнеса, на 30%. То есть с сегодняшних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. По мнению Владислава Корочкина, для исполнения этой цели увеличение числа занятых в секторе МСП должно быть по 2 млн в год, но пока ситуация выглядит не очень обнадеживающе. Хотя давление на бизнес контрольно-надзорных органов постепенно снижается. Количество внеплановых проверок сократилось на 11%, отмечал президент Владимир Путин в ходе недавней «прямой линии». На период 2019–2020 годов были продлены надзорные каникулы в отношении малого бизнеса.

Елена РОЖКОВА