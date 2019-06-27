27.06.2019 09:00 241

Минтруд предложил работодателям, которые не могут принимать на работу инвалидов, платить вместо этого специальный сбор. Уведомления о подготовке законопроектов об этом размещены для обсуждения.

По закону, для работодателей, у которых трудятся более ста человек, региональные власти могут установить квоту для приема инвалидов — от двух до четырех процентов численности работающих. Или не более трех процентов, если работников на предприятии от 35 до 100 человек.

Инициатива минтруда предполагает, что квота может считаться выполненной и в случае уплаты компенсации — если работодатель в силу специфики своей деятельности в принципе не может принять на работу инвалидов или адаптировать для них условия труда. В качестве эксперимента планируется создать фонд содействия в трудоустройстве инвалидов, в который такие работодатели будут делать компенсационные выплаты. Размер выплаты, пояснили "Российской газете" в минтруде, будет зависеть от прожиточного минимума трудоспособного человека в регионе: если он ниже федерального, то выплата будет равна федеральному прожиточному минимуму, а если выше — региональному. Деньги фонда будут предназначены на создание и обустройство рабочих мест для инвалидов там, где это возможно, а также на профессиональное обучение, стажировки, стимулирование работодателей к приему на работу инвалидов, в том числе сверх установленной квоты, на организацию их дистанционного труда. Одновременно предполагается ввести штрафы (их размер пока неизвестен) для работодателей, которые и инвалида на работу не взяли, и компенсацию не оплатили.

Минтруд ожидает, что этот механизм заработает со следующего года, пояснили "Российской газете" в ведомстве. Сначала он будет работать в пяти экспериментальных регионах — Якутии, Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях, эксперимент продлится пять лет.

Марина ГУСЕНКО

