27.06.2019 09:10 174

Банк «ФК Открытие» готовит выпуск облигаций на 10 млрд руб., рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Эту информацию подтвердил начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка Евгений Ананьев.

«[26 июня] стартовал маркетинг нового выпуска облигаций на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года и офертой один год, открытие книги заявок запланировано на первую половину июля», — сказал Ананьев. Ориентир ставки первого купона составляет 8,15-8,3% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,32-8,47% годовых, уточнил РБК один из источников.

В начале июня «Открытие» выпустил структурные бонды на 200 млн руб. для своих розничных клиентов. Однако их объем незначителен для структуры пассивов банка. Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.

«С чистого листа»

Санация банка сказалась на его кредитной истории. В частности, субординированные еврооблигации были списаны в капитал. Совокупный объем таких бондов, подлежащих списанию, ЦБ оценивал в 122,5 млрд рублей, напомнил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

«Судебные тяжбы с инвесторами по правомерности списания субординированных облигаций «Открытия» продолжаются до сих пор. В проспектах [эмиссии], с одной стороны, была указана возможность списания [бондов] лишь в случае банкротства (которого не случилось в рамках законов, действовавших на момент размещения бумаг). С другой стороны, было изменено законодательство о банкротстве», — напомнил старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

Однако ситуация с субордами на текущем размещении «Открытия» не скажется, считает Монастыршин: «История со списанием субординированных еврооблигаций «Открытия» после санации не должна повлиять на спрос к текущему выпуску. Во-первых, сейчас речь идет о классический облигациях, а не субординированном долге. Во-вторых, тот кейс был связан с прошлыми проблемами банка при предыдущих владельцах».

«Сейчас «Открытие» в новом статусе начинает кредитную историю с чистого листа», — полагает Монастыршин.

Удачный момент

Сейчас на рынке благоприятные условия для размещения, указывают эксперты. «С начала года доходности по пятилетним облигациям для заемщиков первого эшелона упали на 1,3 п.п., в частности до 7,36% годовых для пятилетних ОФЗ, — поясняет Порывай. — Рынок облигаций уже учитывает в ценах прогнозируемое снижение ключевой ставки ЦБ».

Размещение «Открытия» — логичный шаг в нынешней конъюнктуре, рассуждает Монастыршин: у банка «амбициозные планы по росту кредитного портфеля», а выпуск «обеспечит рост и диверсификацию ресурсной базы». За последний месяц рублевые облигации также размещали Сбербанк, Газмпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ, напомнил он.

Кроме того, привлечение средств через облигации — источник долгосрочных пассивов для банка, который позволит улучшать показатели ликвидности. «Открытие» — это системно значимый банк, а системно-значимые банки должны соблюдать норматив краткосрочной ликвидности (норматив Н26). Возможно, интерес банка к размещению связан с этими требованиями, поскольку длинные пассивы улучшают показатель Н26», — прокомментировал Порывай.

На 1 апреля норматив краткосрочной ликвидности у банка «Открытие» составлял 253,63% при минимально допустимом значении в 100%. Но это «очень волатильный показатель», а данные по нему появляются лишь раз в квартал, отмечает Порывай.

Евгений Ананьев из «Открытия» планы по привлечению средств с долгового рынка объясняет целями «диверсификации базы пассивов, позиционирования банка на публичных рынках и выстраивания собственной кривой доходности облигаций на рынке».

Дарья ЮРИЩЕВА