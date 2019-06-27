27.06.2019 09:20 212

Пленум Верховного суда России готовит постановление, которое защитит покупателей товаров в иностранных интернет-магазинах.

В спорах по поводу таких покупок можно будет применять российские нормы о защите прав потребителей. Это значит, например, что с продавца можно будет взыскать дополнительный штраф за невыполнение добровольно законных требований покупателя, а суд начислит еще 50 процентов сверху от взысканной суммы.

Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления о применении российскими судами норм международного частного права.

Если продавец не удовлетворил добровольно законные требования покупателя, суд назначит штраф: 50 процентов от взысканной суммы

"Проект постановления разъясняет важные вопросы, касающиеся разграничения применения норм международного и российского права", подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Среди интересных положений документа он назвал разъяснения по поводу покупок товаров в заграничных интернет-магазинах или напрямую у производителей через их официальные сайты.

"Граждане России, покупающие товары в иностранных интернет-магазинах смогут защищать свои права потребителей по российскому законодательству, — рассказал Владимир Груздев. — Если иностранный производитель распространяет продукцию с территории своей страны через интернет или с помощью каталогов для заказа продукции, суд вправе применить защиту прав потребителя, предоставляемую нормами российского права".

Документ прописывает для судей ориентиры — на что обратить внимание, решая, применять российские нормы или нет. Наши требования вполне можно распространить на компании, которые, как сказано в проекте, любыми способами направляют свою деятельность "на территорию страны места жительства потребителя или территорию нескольких стран, включая территорию страны места жительства потреби­теля".

Например, сайт в интернете на русском языке — уже будет свидетельством, что наших покупателей ждут. Другой признак: цены в рублях. Уважая нашу валюту, продавец обязан уважать и наши законы.

"Сайт в сети интернет может рассматриваться как ориентированный на российских потребителей, если одним из его языков является русский язык, цены приведены в российских рублях, указаны контактные телефоны с российскими кодами или имеются другие аналогичные доказательства (например, владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение цитируемости его сайта у российских пользователей сети интернет)", — говорится в проекте.

Поэтому даже реклама иностранного сайта на российских ресурсах — повод заставить продавца соблюдать наши нормы.

В целом, как обращает внимание адвокат Вячеслав Голенев, подготовленный проект решает многочисленные спорные вопросы международного частного права.

"Разъясняется соотношение международных договоров и коллизионных норм, выделяется понятие "специального международного договора, — говорит адвокат. — Проект постановления заслуживает поддержки".

"Согласно Конституции, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Данные положения никак не нарушают суверенитета России, так как силу имеют только те договоры и конвенции, к которым официально присоединилась наша страна, то есть государство согласилось на действие подобных норм на территории страны, — рассказал в свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — При этом решения, противоречащие нашему законодательству и базовым принципам, не должны выполняться на территории нашей страны. Это подтверждает и проект пленума".

Владислав КУЛИКОВ

