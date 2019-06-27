27.06.2019 09:30 180

Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом нагрузка в разных отраслях различается в десятки раз.

ФНС рассчитывает налоговую нагрузку как отношение суммы налогов и сборов к выручке организаций. С 2017 года служба перешла на новые классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД-2), поэтому РБК сравнивал значения только за 2017 и 2018 годы.

Совокупная налоговая нагрузка на экономику выросла на 0,2 п.п. — с 10,8 до 11%.

Фискальная нагрузка по страховым взносам, которую ФНС учитывает отдельно, напротив, снизилась на 0,3 п.п. — с 3,6 до 3,3%.

В результате общая фискальная нагрузка с учетом страховых взносов даже незначительно сократилась — на 0,1 п.п. — с 14,4 до 14,3%.

Минфин рассчитывает налоговую (и фискальную) нагрузку по-другому — как сумму всех поступлений налогов и обязательных неналоговых платежей в бюджетную систему в процентах от ВВП. В 2017 году этот показатель составил 31,1%, увеличившись с 29,2% ВВП в 2016 году. Данных за 2018 год Минфин еще не приводил, но говорил, что в 2019 году фискальная нагрузка увеличилась в связи с повышением ставки НДС. РБК направил запрос в Минфин.

Налоговая нагрузка в России сопоставима с такими странами, как Великобритания (33%), Канада (31,7%), Новая Зеландия (32,1%), но больше, чем в США (26%) или Швейцарии (27,8%). Среднее значение в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 34,5% ВВП, по данным Минфина за 2016 год.

Президент Владимир Путин еще в послании Федеральному собранию в 2017 году поставил задачу до 2019 года создать новые стабильные правила налоговой системы на долгосрочный период. Как неоднократно заявлял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов (в частности, на Гайдаровском форуме в 2017 году), налоговая нагрузка на экономику не будет расти в ближайшие шесть лет.

Рост налоговой нагрузки бьет по любой отрасли, прокомментировал РБК директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Из-за роста налоговой нагрузки растут издержки предприятий, сокращаются производство и рост экономики», — отметил он.

Рост налоговой нагрузки за последний год выглядит «более чем спокойно», учитывая рост налогового бремени в последние годы, считает замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Диспропорции в отраслях

Налоговая нагрузка распределена по сферам неравномерно. Сырьевой сектор традиционно лидирует по этому показателю.

Сильнее всего выросло давление на добычу полезных ископаемых — на 6,8 п.п. Нагрузка на предприятия по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, газ и уголь) выросла на 7,1 п.п. — с 45,4% в 2017-м до 52,5% в 2018 году.

Вместе с тем в добывающих отраслях и самая высокая рентабельность. Рентабельность по выручке в добыче полезных ископаемых выросла на 7,7 п.п., до 33,6%, а по активам на 6,3 п.п., до 17,3% в 2018 году.

На втором месте по налоговому бремени в стране сфера операций с недвижимостью. Однако за 2018 год нагрузка на эту отрасль снизилась на 0,8 п.п., до 20,5%.

Следом за сырьевым сектором по росту налоговой нагрузки идет административная деятельность (аренда и лизинг, туристические и кадровые агентства, вспомогательные услуги для бизнеса, обслуживание зданий и территорий). Эта сфера также в лидерах по налоговому бремени. Рост составил 3 п.п. — с 15,4% в 2017-м до 18,4% в 2018 году.

Налоговая нагрузка на предприятия общественного питания и гостиницы выросла на 0,6 п.п., до 10,1%; в сфере водоснабжения и утилизации отходов — на 0,5 п.п., до 8,9% в 2018 году.

Снизилась нагрузка в основном в отраслях со значительно меньшим налоговым бременем.

Сильнее всего сократилась нагрузка на обрабатывающие производства — на минус 1,1 п.п., до 7,1%; предприятия транспортировки и хранения — на 0,3 п.п., до 6,5%; оптовую и розничную торговлю — на 0,3 п.п., до 2,9%.

Диспропорции налоговой нагрузки в разных отраслях объясняются их спецификой, пояснил РБК Дмитрий Куликов из АКРА. Для более рентабельных отраслей рентабельность по валовой прибыли коррелирует с налоговой нагрузкой, но есть отрасли, которые отклоняются от данного тренда.

Нагрузка на химическую отрасль, включая производство лекарств, и на сельское хозяйство ниже из-за политики господдержки отраслей — импортозамещения, а также программ продовольственной и лекарственной безопасности, отметил Куликов. Налоговая нагрузка на производство алкоголя и табака выросла из-за повышения акцизов. «В пищевой отрасли тоже есть импортозамещение, но в ней есть также политика по дестимулированию потребления вредящего здоровью алкоголя», — говорит эксперт.

Ольга АГЕЕВА