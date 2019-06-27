27.06.2019 09:40 211

Участники рынка и ЦБ обсуждают возможность расширения системы быстрых платежей (СБП) на межбанковские расчеты. Мгновенные платежи предполагается использовать для минимизации остановки расчетов в рамках платежных систем их членами и денежных переводов в выходные и праздничные дни. Такие переводы между банками позволят им размещать меньше средств на корсчете ЦБ, а при необходимости оперативно увеличивать лимит.

Как стало известно "Ъ", рабочая группа по СБП при ассоциации «Финтех» с участием ЦБ разрабатывает механизм осуществления межбанковских платежей через эту систему. Член совета директоров РНКО «Платежный центр» (РНКО входит в рабочую группу) Александр Погудин подтвердил, что такая возможность обсуждается, указав, что это актуальная идея. «Пока этот вопрос находится в стадии анализа и изучения»,— указывает исполнительный директор НПС Мария Михайлова.

СБП запущена 28 февраля 2019 года. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключены 14 кредитных организаций. В среду Совет федерации одобрил законопроект об обязательном подключении всех системно значимых банков к СБП. Банк России планирует, что системно значимые банки подключаться к системе до 1 сентября этого года, банки с универсальной лицензией — до 1 сентября 2020 года. Предполагается, что в третьем квартале в рамках СБП станут доступны платежи в адрес юрлиц как со стороны граждан, так и иных юрлиц. Именно в рамках этого проекта и обсуждается, по словам источников "Ъ", реализация межбанковских переводов по СБП.

Внедрение такой возможности облегчит жизнь как системам денежных переводов, их контрагентам в лице кредитных организаций, так и банкам в рамках платежных систем (спонсоров и ассоциированных членов). Как отмечает гендиректор платежной системы «Золотая корона» Виктория Смоленская, реализация в СБП возможности подкреплять корсчета «актуальна прежде всего для банков, являющихся косвенными участниками карточных платежных систем, а также участников систем переводов». По ее словам, в настоящий момент «банк должен поддерживать запас по деньгам на счетах в каждом из спонсоров или расчетных банков, что особенно актуально на праздники или выходные дни». «При реализации в СБП указанной возможности банк сможет на выходных пополнить счет и платежи по его картам не остановятся»,— считает госпожа Смоленская. В настоящее время рынок межбанковских кредитов работает в будние дни, поэтому казначействам банков необходимо заранее оценить объем средств, необходимый для осуществления расчетов в СБП и для обеспечения расчетов в начале дня после выходных и праздников.

При этом свободную ликвидность, которая не будет задействована в этих расчетах, кредитные организации размещают на межбанковском рынке или в самом ЦБ, что обеспечивает им дополнительный доход. По словам собеседников "Ъ" в банках—участниках системы, при сокращении лимита счета СБП до критического уровня Банк России информирует банк, а тот должен принять решение о повышении и отправить сообщение регулятору. Но для этого необходим режим работы определенных сотрудников банка в режиме 24/7. Это могут позволить себе лишь крупные кредитные организации с собственным процессингом (таких банков около 50), который они поддерживают круглосуточно. «Оптимальным вариантом была возможность подкредитовывать СБП в рамках корсчета без спецсчета,— уверен зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.— Однако если нельза закрыть специальный раздел корсчета под СБП, то любые механизмы, позволяющие оптимизировать размер зависших без дела остатков на счете деньгами ЦБ или других банков,— это благо, так как это дает гибкость».

Для небольших игроков даже хранение средств на корсчете ЦБ в рамках СБП создает проблемы. Они хотели бы иметь возможность кредитоваться в ЦБ, и регулятор рассматривает такую возможность (см. "Ъ" от 4 июня). По словам руководителя направления банковских рейтингов НКР Михаила Доронкина, инициатива по овердрафтному кредитованию участников СБП должна исходить прежде всего со стороны Банка России, поскольку «именно он выступает оператором системы и в его интересах обеспечить ее бесперебойный характер». «Безусловно, предлагаемый вариант межбанковского кредитования внутри СБП — это лучше, чем отсутствие какого-либо механизма, однако при таком подходе использование платного овердрафта в рамках СБП может снижать комиссию банка за совершение перевода»,— говорит он. Как результат, отдельные банки могут пойти на повышение комиссии для клиента, что несколько дискредитирует задачу СБП сделать переводы доступнее. Ситуацию отчасти спасает тот факт, что обязательное подключение небольших банков запланировано на 1 сентября 2019 года. «За это время СБП вполне способна выйти на рабочую мощность, а банки смогут накопить достаточную статистику для формирования адекватных лимитов на корсчете в ЦБ»,— отмечает господин Доронкин.

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Вероника ГОРЯЧЕВА, Мария САРЫЧЕВА