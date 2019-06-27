27.06.2019 10:10 199

Арбитражный суд Москвы рассмотрит 9 сентября заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о взыскании солидарно 3,6 миллиарда рублей убытков с бывшего владельца ОАО «Банк Российский кредит» Анатолия Мотылева и еще четырех топ-менеджеров организации, говорится в определении суда.

Также в заявлении конкурсного управляющего содержится требование о взыскании с экс-руководителей банка убытков на сумму от 1,5 до 2,6 миллиарда рублей.

Кроме того, в мае кассационная инстанция подтвердила отказ АСВ в аресте имущества Мотылева на сумму 3,9 миллиарда рублей. Было отказано и в аналогичном требовании управляющего об аресте имущества еще четырех руководителей банка на сумму от 5,5 до 6,5 миллиарда рублей.

Ходатайство об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления агентства о взыскании убытков в размере более 12 миллиардов рублей с экс-руководства банка.

В результате проведенной проверки АСВ установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, отметило АСВ.

Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса РФ являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Арбитражный суд Москвы 13 октября 2015 года признал ОАО «Банк Российский кредит» банкротом.

Ранее банк «Российский кредит» подал заявление о включении в реестр требований кредиторов Мотылева (признан судом банкротом) долга в размере 33,29 миллиарда рублей. Суд 6 февраля 2017 года по заявлению компании «Флауари девелопментс Лимитед» ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Мотылева. Задолженность бизнесмена перед заявителем составляет 974 миллиона рублей.

Банкротство организаций Мотылева

Центральный банк (ЦБ) РФ 24 июля 2015 года отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву, — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Арбитражные суды признали эти кредитные организации несостоятельными (банкротами).

Регулятор 1 сентября 2015 сообщил, что, по предварительной оценке, общая «дыра» в капитале банков, входивших в банковскую группу Мотылева, оценивается в сумму более 100 миллиардов рублей. В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

В мае 2016 года стало известно, что Басманный суд столицы арестовал имущество Мотылева. Под арест попали, в частности, несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья.

По информации деловых СМИ, Мотылев является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным источников изданий, близких к следствию, речь идет о махинациях на сумму свыше одного миллиарда рублей в подконтрольном Мотылеву М Банке. Сообщается, что эти деньги были якобы переведены со счетов реально действующих компаний в М Банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из М Банка осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких неустановленных лиц.