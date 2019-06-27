27.06.2019 10:20 198

Задолженность столичных предприятий перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС) за последние три года выросла более чем в полтора раза и по состоянию на декабрь 2018-го превысила 230 млрд рублей. Это следует из отчета Счетной палаты о проверке администрирования НДС по Москве. Основные причины роста задолженности — несвоевременная уплата налога, банкротства предприятий и доначисление в результате проверок. Схожая ситуация наблюдается по всей стране, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, внедрение информационных технологий позволило Федеральной налоговой службе (ФНС) выявлять больше схем ухода от налогов и чаще требовать с бизнеса уплатить НДС за его поставщиков — в ситуациях, когда последние не выполняли своих обязательств перед бюджетом.

Проверки и банкроства

Московский бизнес задолжал бюджету более 230 млрд рублей НДС, говорится в документе Счетной палаты. По данным аудиторов, с начала 2016-го и до декабря 2018-го показатель увеличился в 1,6 раза, или на 84 млрд рублей, причем он устойчиво рос на протяжении всего этого периода. Задолженность увеличивалась прежде всего из-за просрочек платежей, банкротства предприятий и доначисления НДС в результате проверок, сообщили аудиторы со ссылкой на комментарии представителей московского управления федеральной налоговой службы (УФНС).

Опрошенные «Известиями» эксперты согласились с такими объяснениями роста задолженности лишь частично. Дело в том, что налоговые службы в последние годы стали чаще требовать от бизнеса уплатить НДС за его поставщиков — в ситуациях, когда последние не выполняли перед бюджетом своих обязательств, заявил «Известиям» партнер KPMG в России и СНГ Михаил Орлов. Распространение такой практики связано с внедрением в администрирование НДС электронного алгоритма, позволяющего отслеживать уплату налога по всей цепочке подрядчиков компании, пояснил свой вывод эксперт. Появилось множество спорных ситуаций, поскольку бизнес далеко не всегда готов отвечать за нарушения своих контрагентов. Вероятно, это и привело к росту задолженности по НДС, резюмировал Михаил Орлов.

Увеличение долгов по налогу на добавленную стоимость характерно не только для Москвы, это общероссийская тенденция, отметил партнер Taxology Алексей Артюх. Подход к работе с НДС един по всей стране, согласен с ним Михаил Орлов.

Долг растет во многом из-за повысившейся результативности проверок налоговых органов, добавил Алексей Артюх. В том числе ФНС благодаря автоматизации своей работы стала чаще выявлять схемы по уходу от обязательств перед бюджетом, при этом бывают и необоснованные претензии. Бизнес зачастую оказывается не в состоянии осилить суммы, доначисленные после мероприятий налоговиков. Нередко компания после этого банкротится, а НДС чаще всего остается неуплаченным, подытожил эксперт.

В ФНС «Известиям» сообщили, что в целом по стране объем поступлений по НДС в бюджет растет быстрее, чем сумма неуплаченных обязательств плательщиков. С 2016-го по 2019 год казна получила на 46% больше налога, тогда как задолженность по нему выросла на 39%.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Согласно мониторингу Счетной палаты, за 2016 год в результате проверок плательщикам московского УФНС доначислили 75 млрд рублей НДС, за 2017-й — 65 млрд, а за девять месяцев 2018-го — 46 млрд. Уровень взыскания этих сумм составил 26%, 37% и 49% соответственно. За этот же период количество налогоплательщиков, находящихся в стадии банкротства, составило 4,4 тыс., 5,3 тыс. и 5,6 тыс. соответственно. При этом их задолженность по НДС перед бюджетом составляла 83 млрд, 133 млрд и 142 млрд рублей соответственно.

В общей сложности московские компании перечислили в казну НДС 971 млрд рублей за 2016 год, 1,1 трлн за 2017-й, 1 трлн — за 11 месяцев 2018-го.

Долг платежом не красен

Кроме роста задолженности, Счетная палата в своем обзоре об администрировании НДС обратила внимание на то, что бизнес зачастую сталкивается со сложностями возврата из бюджета налогов, переплаченных по тем или иным причинам.

Аудиторы зафиксировали «многочисленные нарушения» инспекциями московского УФНС статей Налогового кодекса, которые регламентируют возмещение из казны излишне уплаченного НДС. Основная масса связана со срывом сроков компенсаций и неуплатой процентов, которые причитаются бизнесу из-за несвоевременного возврата.

Всего в ходе проверки установлено 210 случаев нарушения НК, связанных с просрочками возврата перечисленного НДС, на сумму 17 млрд рублей, сообщили аудиторы.

Возмещение негативно сказывается на отчетности инспекций, поэтому налоговые органы зачастую сопротивляются выполнять требования бизнеса о компенсации переплаченных налогов, сказал Алексей Артюх.

В целом сложности с возмещением НДС из бюджета всегда были у предпринимателей, за исключением традиционных крупных экспортеров, отметил эксперт. Компании опасаются, что требование возмещения может быть расценено как посягательство на бюджетные средства. Из-за этого они предпочитают не рисковать и, вместо того чтобы просить у бюджета компенсации, предъявлять переплаченные налоги к вычету в будущем.

В ФНС утверждают, что выявленные нарушения сроков возврата НДС — точечные. В общей массе компенсаций они занимают около 2,5%.

В конце 2018 года в своем заключении на федеральный бюджет 2019 года Счетная палата рекомендовала ФНС активизировать работу по сокращению накопленной задолженности и улучшению администрирования НДС. По мнению аудиторов, плановый показатель собираемости этого налога по стране в целом был завышен. Предполагалось, что уровень администрирования составит 97,8%. В поправках к бюджету на нынешний год планируемая собираемость действительно была скорректирована — до 96,7%.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ