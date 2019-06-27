27.06.2019 10:30 210

Рубль малоподвижен утром четверга на фоне аналогичной динамики большинства валют перед саммитом G20, где должна пройти встреча лидеров США и КНР, которая поможет прояснить ситуацию с экономическими отношениями этих стран, омраченными сейчас торговым конфликтом, негативно влияющим на все сегменты мирового рынка.

В Японии также запланирована встреча президентов России и США, способная оказать влияние на динамику локальных рынков.

Фактором поддержки рубля остаются рыночные ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, что удешевит фондирование в долларе и евро высокодоходных операций с ЕМ-активами.

Негативным же фактором в ближайшей перспективе может выступать сезонность: сужение во второй половине лета профицита текущего счета РФ, а также обратная конвертация получаемых нерезидентами рублевых дивидендов.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,08, и российская валюта теряет 1 копейку от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль к 10.15 МСК дорожает на 3 копейки, котировки — вблизи 71,68.

На форексе доллар США ушел с трехмесячных минимумов на фоне пересмотра рынками наиболее агрессивных прогнозов смягчения политики ФРС и ожиданий скорого завершения торговых войн, и сейчас он торгуется к евро по $1,1365, показывая минимальные изменения с начала дня.

Баррель Brent дешевеет на 0,7% с начала дня и оценивается в $66,06, подрастеряв набранное на предыдущей сессии уверенное преимущество после выхода данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов в США, в то время как экспорт достиг рекордного пика.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ