27.06.2019 11:00 203

Федеральная налоговая служба рассказала, что к онлайн-кассам не подключились около 80 000 предприятий из 400 000, которые по закону должны их установить до 1 июля. Требование распространяется на предприятия и ИП из сферы услуг, которые работают на патенте или платят налог на вмененный доход.

Накануне ведомство сообщило Forbes другие данные. Из них следовало, что из 400 000 организаций, которые должны до 1 июля подключиться к онлайн-кассам, к концу июня это сделали только около 100 000. «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и ПСН, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков. При этом около 100 000 налогоплательщиков в рамках «третьей волны» уже зарегистрировали онлайн-кассы», — говорилось в ответе ФНС, который Forbes получил в среду вечером.

В сообщении ФНС, поступившем в Forbes в четверг, приводятся уже другие данные: «По оценочным данным количество налогоплательщиков, которые должны начать применять онлайн-кассы с 1 июля 2019 года, составляет около 400 000. Из них 280 000 — организации, преимущественно оказывающие услуги (за исключением услуг общепита) и 120 000 — ИП, применяющие ПСН и ЕНВД». При этом около 220 000 организаций и 100 000 ИП из тех, кто должен подключить онлайн-кассы к 1 июля, уже сделали это, сообщила пресс-служба ФНС.

Напомним, 1 июля 2019 года завершается третий этап кассовой реформы . Согласно реформе, все предприниматели обязаны перейти на онлайн-кассы, которые в режиме онлайн передают все данные в ФНС. По мнению законодателей, нововведение должно обелить рынок.

Реформа проходит в три этапа: с середины 2016 года онлайн-кассы начали внедрять добровольно. К лету 2017 года подключить новые устройства должны были все крупные предприятия, а также предприниматели, работающие на общей системе налогообложения (ОСНО), упрощенной системе (УСН) или едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН). В 2018 году к онлайн-кассам должны были подключиться предприниматели, которые занимаются торговлей или общепитом и имеют наемных сотрудников. С июля этого года «умные» кассы должны установить компании на ЕНВД и патенте, которые предоставляют услуги и имеют хотя бы одного человека в штате, а также ИП без сотрудников, которые занимаются торговлей чужих товаров. Для тех ИП, которые работают в одиночку и выполняют какие-либо услуги, установку онлайн-касс отсрочили до июля 2021 года.

Юлиана МИХАЙЛОВА, Forbes Staff

