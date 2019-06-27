27.06.2019 15:00 185

Бывший руководитель банка "Югра" подал кассационную жалобу на отказ в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о действительности приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве лицензии, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Кредитная организация в лице экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева обжаловала в Арбитражном суде Московского округа определение первой инстанции от 8 февраля и постановление апелляции от 16 мая.

Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим Банком России.

Согласно нормам действующего законодательства, ЦБ РФ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель.

Кроме того, позиция регулятора о нарушении нормативов строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года, и в этот день капитал банка составлял минус 7 миллиарда рублей. В то же время, как отметил представитель банка, из отчетности, подготовленной АСВ пятью днями ранее, следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен, и капитал превышает 33 миллиарда рублей.

Однако Арбитраж Москвы 20 декабря 2017 года отклонил заявление об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии.

Затем банк подал заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве вновь открывшихся обстоятельств заявитель обратил внимание суда на то, что ЦБ не проводил оценку недвижимости банка по закону об оценочной деятельности и произвольно снизил стоимость недвижимости. Кроме того, временная администрация, по мнению заявителя, произвольно доформировала резервы по ссудам.

Регулятор 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра". На момент отзыва лицензии банк входил в топ-30 кредитных учреждений России.

Проверки в деле о банкротстве

АСВ 16 апреля распространило заявление о том, что "имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка "Югра" и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства этой кредитной организации".

В агентство "поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов госвласти и Банка России по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов, уполномочивающих представителей принимать участие в собрании кредиторов "Югры"". "Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств", — отметила корпорация.

С целью проверки законности указанных действий агентством направлено заявление в правоохранительные органы. На основании изложенного АСВ принято решение провести в возможно короткий срок дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания кредиторов банка.

Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк "Югра" несостоятельным (банкротом).

Арест бизнесмена Хотина

Басманный суд Москвы 19 апреля поместил Хотина под домашний арест. В соответствии с постановлением суда ему запрещено покидать место домашнего ареста в ночное время, то есть в период с 22 до 6 часов.

Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).

По данным следствия, Хотин причастен к хищению денежных средств банка "Югра" в размере 7,5 миллиарда рублей, что подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами. Уголовное дело в отношении Хотина было возбуждено 18 апреля.

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство следствия, отметив, что вменяемое Хотину деяние нельзя отнести к предпринимательской деятельности.

Сам подозреваемый заявил, что не понимает, для чего нужна такая экстренная мера как домашний арест. "Я осознанно вел работу. После того как у банка была отозвана лицензия никуда из Российской Федерации не уезжал и уезжать не собирался", — подчеркнул бизнесмен.