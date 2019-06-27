27.06.2019 17:00 227

Цена глобальных депозитарных расписок TCS Group к середине четверга, 27 июня, достигла $18 за бумагу, говорят три источника Forbes, знакомые с деталями размещения. Исходя из этого, TCS Group стоит $3,6 млрд, что на $400 млн больше, чем на IPO группы в 2013 году . Всего размещается примерно 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, покрывших в общей сложности 10% капитала компании. Собеседники Forbes говорят о многократной переподписке в рамках SPO.

О том, что TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк и «Тинькофф страхование», готовится через SPO на Лондонской бирже привлечь $300 млн, стало известно из сообщения площадки, опубликованного 4 июня. Средства компании нужны для роста бизнеса, при котором бы компании группы смогли сохранить комфортный уровень капитала, уточняется в релизе биржи. Координатами инвесторов выступают инвестбанки Morgan Stanley, Renaissance Capital, Sberbank CIB и UBS Investment Bank.

Тинькофф Банк повысил прогнозы по росту кредитования в 2019 году с 40% до 60%. Но эта экспансия будет проходить на фоне попыток ЦБ охладить рынок потребительского кредитования. С 1 октября пройдет повышение показателей долговой нагрузки на заемщика, а также новых коэффициентов полной стоимости кредита.

По итогам 2018 года банк показал рекордную прибыль — 27,1 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составил 19 млрд рублей, а в 2016 году — 11 млрд рублей. В 2019 году группа планирует заработать 35 млрд рублей. В свете подготовки к SPO группа заморозила выплату дивидендов до конца этого года, сославшись на рекомендации инвесторов. Новая дивидендная политика банка, утвержденная в конце 2018 года, предполагает дивиденды в объеме 30% от чисто прибыли по МСФО, вместо 50%.

Основной владелец группы Олег Тиньков (43,8%) планирует участвовать в допэмиссии акций. «Я буду участвовать в поднятии капитала. Чем будет более привлекательная цена, тем больше будет мое участие. Но я по любой цене буду участвовать, поддерживать свой банк», — говорил акционер «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФ.

Ажиотаж вокруг размещения связан, во-первых, с сильным брендом компании и хорошей историей размещений, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Это одна самых быстро растущих историй на рынке. Инвесторы любят истории успеха, связанные с инновациями», — говорит он.

Во-вторых, TCS Group попал в удачное окно для размещения на рынке, считает аналитик. Успешному привлечению капитала способствовала хорошая конъюнктура рынка, а именно мягкая риторика ФРС, комфортные цены на нефть и отсутсвие новых санкций против России, говорит он. По его словам, размещением заинтересовались крупные институциональные инвесторы не только из Европы, но и из США.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Людмила ПЕТУХОВА Forbes Staff

