28.06.2019 08:20 520

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки). Об этом говорится в Основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы (есть в распоряжении "РГ"). Сегодня документ будут обсуждать на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В документе также написано, что в 2021 году стоимость пенсионного балла составит 98 рублей 86 копеек — рост на 6, 3 процента, в 2022 году — 104 рубля 69 копеек, то есть пенсии проиндексируют на 5,9 процента.

Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.

Соответственно в ближайшие три года их тоже планируют повышать опережающими темпами по сравнению с инфляцией (по итогам 2019 года инфляция прогнозируется на уровне 4,3 процента, что почти в полтора раза меньше предполагаемого уровня индексации пенсий). Рост пенсий почувствуют на себе только неработающие пенсионеры. Работающие смогут его ощутить только после увольнения.

Марина ГУСЕНКО