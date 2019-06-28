28.06.2019 08:40 481

Женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, будет гарантирована сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

Документ инициировал глава нижней палаты Вячеслав Володин и депутаты фракции "Единая Россия". После принятия закона женщины на селе получат и еще одну гарантию, кроме сокращенного рабочего времени. А именно, обязательной будет повышенная оплата на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

Норма, гарантирующая сельским работницам право на сокращенный рабочий день, до сих пор регулируется подзаконным актом, который был принят еще в советские времена

Вячеслав Володин объяснил журналистам, что данный законопроект — результат диалога между Госдумой и профсоюзами. Дело в том, что норма, гарантирующая сельским работницам право на сокращенный рабочий день, до сих пор регулируется подзаконным актом, который был принят еще в советские времена.

По действующему законодательству нормы подзаконных актов могут применяться лишь постольку, поскольку они не противоречат Трудовому кодексу. А в данном случае противоречие имеется, ведь кодекс предусматривает нормальную продолжительность рабочей недели 40 часов.

Депутаты придают указанной норме силу федерального закона, чтобы "женщины на селе не остались без социальной защиты", подчеркнул Вячеслав Володин.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал журналистам, что по этой инициативе поступили возражения со стороны работодателей. Российский союз промышленников и предпринимателей предупредил о том, что предлагаемые нормы могут создать проблемы для железнодорожного транспорта, поскольку немало женщин, работающих на переездах, как раз проживает в сельской местности. Исаев отметил, что нормы, принятые еще в 1992 году, ранее не мешали работе железнодорожного транспорта и вряд ли помешают впредь. Депутаты Госдумы готовы провести по этому вопросу консультации с работодателями перед вторым чтением законопроекта.

Татьяна ЗАМАХИНА

