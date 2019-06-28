28.06.2019 09:00 397

Минкомсвязи разработало законопроект об обязательной предустановке российских приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. По словам федерального чиновника, документ будет опубликован для обсуждения в ближайшее время.

Поправки в закон о связи во многом похожи на проект, ранее представленный Федеральной антимонопольной службой. Представитель ФАС подтвердил изданию, что служба согласовала документ Минкомсвязи.

По данным издания, чиновники предлагают поставлять в Россию устройства, на которых уже установлены карты от «Яндекса», «ВКонтакте» и антивирусное обеспечение от «Лаборатории Касперского». В пояснительной записке говорится, что целью поправок является обеспечение недискриминационного доступа российских разработчиков на глобальный рынок и безопасности мобильных устройств. Отмечается, что в результате ряд отечественных разработчиков получит доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России.

В законопроекте говорится, что конкретный перечень оборудования и типов софта, подлежащего обязательной предустановке, сформирует правительство.

Впервые идея обязать производителей мобильных устройств предустанавливать на них российские приложения содержалась в «дорожной карте» по развитию конкуренции в сфере информационных технологий», которую ФАС опубликовала в сентябре 2018 года. В январе был представлен первый законопроект с таким требованием, тогда служба предложила обязать производителей ввозимых в Россию гаджетов предустанавливать российские приложения в категориях «поиск», «мессенджер», «карты» и «антивирус».

В мае текущего года Аналитический центр при правительстве по поручению Минкомсвязи подготовил записку, в которой говорилось, что вопрос о целесообразности предложенного ФАС регулирования остается открытым. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков пояснял, что рынок приложений конкурентен, и подобные методы вряд ли будут эффективными. Министерство предложило ФАС смягчить требования к официальной предустановке приложений и внести ряд изменений в законопроект.

Юлия ВЫРОДОВА