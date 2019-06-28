28.06.2019 09:10 490

Росстат недавно опубликовал минимальный доход, необходимый средней российской семье: 58,5 тысячи рублей требуется ей, чтобы "свести концы с концами". При этом 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с "большими затруднениями". Более половины семей (53 процента) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги. Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня, 21,1 процента семей не могут позволить себе есть фрукты в любое время года. Четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник. Каждая вторая семья не может позволить себе раз в год одну неделю отпуска проводить вне дома. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11 процентов. В январе 2019 года реальные доходы снизились на 1,3 процента по сравнению с январем 2018-го. Исследование проводилось на основе личного опроса 60 тысяч домохозяйств в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения. После публикации январской статистики Росстат перешел на другую методику и будет публиковать данные каждый квартал, а не каждый месяц.

Между тем большинство россиян мечтают получать деньги не работая. Таков результат опроса, проведенного российской компанией HeadHunter. Согласно опросу, концепцию безусловного основного дохода (БОД), предполагающую регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, одобряют 62 процента опрошенных. Против высказались 20 процентов респондентов.

По данным Росстата, 58,5 тысячи рублей требуется средней российской семье, чтобы "свести концы с концами"

Аргументы тех, кто за: снижение преступлений, спровоцированных бедностью (50 процентов опрошенных считают это главным достоинством концепции), повышение уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47) и расширение возможностей для получения высшего образования. В число привлекательных факторов вошли также рост покупательной способности, сокращение расходов на госаппарат (станут не нужны пенсии и социальные пособия, а следовательно и чиновники, обслуживающие эту сферу), увеличение числа предприятий малого бизнеса, рост числа желающих заняться благотворительностью и волонтерством.

Аргументы тех, кто против: возможность массового нежелания работать (50 процентов опрошенных видят здесь главную угрозу), увеличение потока мигрантов в страну с узаконенным БОД, рост инфляции и еще большая концентрация власти у государства.

Больше чем кто бы то ни было (от 68 до 72 процентов) реализацию БОД поддержали представители таких отраслей, как "туризм, гостиницы, рестораны", "рабочий персонал" и "транспорт, логистика". Против высказались работники сферы сферы управления персоналом (26 процентов), строительства/недвижимости (25) и медицины (24). Наибольшую долю положительных ответов дали Омская (73 процента), Свердловская (68) области и Пермский край (67). Наиболее часто выражали отрицательное отношение к концепции БОД жители Кемеровской (25 процентов), Ростовской (24) и Свердловской (22) областей.

Возможность введения БОД сейчас изучается в Европе. В Финляндии даже начали пилотную программу. В ней участвуют 2 тысячи человек в возрасте от 25 до 58 лет, выбранных случайно из числа безработных, имевших пособия. Участники эксперимента ежемесячно в течение двух лет получают от государства по 560 евро. В отличие от получателей пособия по безработице они не обязаны искать работу, а в случае устройства на работу продолжают получать гарантированный базовый доход. Против эксперимента выступили профсоюзы, которые опасаются, что новая система может отучить людей работать, увеличить государственные расходы и подстегнуть инфляцию.

Индекс счастья достиг исторического максимума за последние 25 лет и составляет 78 процентов

В 2016 году в Швейцарии состоялся референдум на тему БОД. Спрашивалось, одобряют ли граждане введение ежемесячных выплат от государства по 2,5 тысячи швейцарских франков для взрослых и 625 франков для детей. Почти 77 процентов населения проголосовали против.

Итоги опроса российских граждан о том, готовы ли они получать деньги, не работая, как видим, разительно отличаются от итогов швейцарского референдума на эту же тему. Зная тягу значительной части российского населения к тому, что на иностранные языки так и переводится — halyava, можно сказать, недолго думая, что 62 процента в поддержку БОД — результат ожидаемый. Но если подумать, он как раз удивителен. Ведь если проводить параллель со Швейцарией, БОД размером в 2,5 тысячи швейцарских франков — это чуть более 40 процентов средней зарплаты в этой стране. Средняя зарплата в России сейчас составляет около 36 тысяч рублей. Значит 40 процентов от нее — это примерно 14,4 тысячи. Какой же смысл переходить на БОД? Тем более что впервые за последние четыре года численность бедного населения в России сократилась. Год назад за чертой бедности находилось примерно на 1 миллион 700 тысяч человек больше, чем сейчас. Если же сравнивать с какими-то более или менее успешными странами, то Россия не самая бедная из них. Россия — страна со средним уровнем доходов. Бедность же часто относится к определенному этапу жизненного цикла человека. Например, дети обычно имеют более высокие риски бедности. А выпускники вузов — наоборот.

Но вообще россияне не унывают. Более половины из них, по данным ВЦИОМ, уверены, что переживают нехудшие времена. Индекс счастья достиг исторического максимума за последние 25 лет и составляет 78 процентов. Именно столько опрошенных считают себя счастливыми людьми. И почти половина респондентов убеждены, что их окружают в основном счастливые люди.

Валерий ВЫЖУТОВИЧ (политический обозреватель)

