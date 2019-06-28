28.06.2019 09:20 423

Председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Анодина ничего не известно о манипулировании акциями компании «Трансаэро», в том числе с участием иностранных компаний Jeimbo и Otkritie Advisory Services, говорится в публикации на сайте МАК.

К Анодина из-за акций не обращались с 2014 года (когда, по данным регулятора, начались манипуляции) ни ЦБ, ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой, говорится в сообщении.

Все акции российских эмитентов, которыми в разные годы владела Анодина, приобретались в соответствии с законом, заявили в МАК; с 2014 года она заплатила более 30 млн руб. подоходного налога.

В сентябре 2015 года Анодина и «другие члены ее семьи» безвозмездно отдали все принадлежавшие им акции «Трансаэро» на сумму более 300 млн руб. сыну Анодина Александру Плешакову для их дальнейшей передачи «Аэрофлоту» по решению правительственной комиссии, заявили в комитете.

В начале 2016 года было общеизвестно, что состояние компании было «крайне тяжелым», также говорится в комментариях МАК.

Центробанк в четверг сообщил, что выявил два случая манипулирования акциями «Трансаэро». По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Анодина 41,4% акций авиакомпании.

При этом инсайдерская информация о выходе Плешакова из капитала компании не была раскрыта, акции со счета Анодина продали частным инвесторам по рыночной цене. В случае раскрытия котировки могли бы резко поменяться, говорил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По оценке ЦБ, действия Плешакова и Анодина позволили им избежать убытков на сумму более 200 млн руб., это минимальная сумма ущерба, который понесли инвесторы, купившие акции. Регулятор увидел в действиях Анодина и Плешакова признаки уголовных преступлений.

Другие манипуляции с акциями «Трансаэро», как сообщили в ЦБ, проводились в 2014–2015 годах. Кипрская Jeimbo Cyprus Limited и бермудская Otkritie Advisory Services Limited регулярно вели сделки по акциям «Трансаэро», фактически обеспечивая весь объем торгов, заявил Лях. По его словам, речь идет о создании видимости торговой активности. Об этих фактах Анодина ничего не известно, говорится в комментарии МАК.

«Трансаэро» прекратила работу в 2015 году из-за долгов и убытков, спустя два года ее признали банкротом.

Константин НАГАЕВ