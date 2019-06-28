28.06.2019 09:40 554

Повышение пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин задержит на рынке труда работников старших возрастов, что окажет небольшой, но положительный эффект на ВВП страны. Но пенсионная реформа не способна полностью сгладить негативный эффект сокращения трудоспособного населения. К таким выводам экономисты пришли в ходе прошедшего 27 июня в НИУ ВШЭ семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт».

Население России к 2035 году сократится на 1,7 млн человек, число трудоспособных граждан — на 5,4 млн человек, следует из демографического прогноза Института демографии ВШЭ. Численность экономически активного населения снизится на 2,8 млн человек к 2035 году, ожидает Центр развития ВШЭ.

По состоянию на начало 2019 года, то есть в год старта пенсионной реформы, пенсионеры составляют 25,5% населения России, сообщил на семинаре замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко. Важнейший параметр пенсионной системы — это соотношение числа работающих россиян, за которых уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и численности пенсионеров. В 2019 году на одного пенсионера приходится примерно 2,2 россиянина трудоспособного возраста, отметил он.

Повышение пенсионного возраста позволит несколько затормозить увеличение демографической нагрузки, то есть рост числа пенсионеров относительно работающих граждан. «К уровню 2019 года [по демографической нагрузке] Россия вернется только спустя примерно 25 лет», — отметил Денисенко.

Влияние старения населения на рост ВВП

«Повышение пенсионного возраста не полностью компенсирует отрицательный эффект сокращения трудоспособного населения на экономику», — заявила РБК директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова.

Старение населения будет тормозить темпы роста ВВП на 0,23 п.п. в среднем каждый год с 2019-го по 2025-й, несмотря на повышение возраста выхода на пенсию.

В 2026–2035 годах негативное влияние старения населения на экономику России снизится до 0,08 п.п. ежегодно.

Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22 п.п. к росту ВВП в 2019–2025 годах и 0,15 п.п. в 2026–2035 годах. «Без пенсионной реформы негативный эффект был бы вдвое выше», — подчеркивает Акиндинова.

Без долгосрочных накоплений

Одним из ключевых факторов экономического роста является норма накопления основного капитала — доля инвестиций в ВВП. В развитых странах старение населения оказывает сильный позитивный эффект на уровень сбережений и инвестиций в экономике, отмечает Акиндинова. Пожилые люди в США в большей степени независимы от пенсий благодаря накопленным за всю жизнь активам, привела пример экономист. В странах Западной Европы и в США лучше развиты доступные инструменты накопления и инвестирования, добавила она.

«У граждан России, наоборот, нет долгосрочных сбережений. Во многом — из-за слабого развития негосударственных финансовых институтов, включая негосударственные пенсионные фонды. Поэтому общее старение населения не влияет на динамику сбережений. Норма накопления в России определяется бюджетом и склонностью компаний к инвестициям», — пояснила Акиндинова. Несмотря на существенное сокращение трудоспособного населения, норма накопления основного капитала практически неизменна и составила в среднем 21% ВВП в 1995–2017 годах.

Неравенство в доходах и между регионами

Сложнее оценить эффект повышения пенсионного возраста на производительность труда. Люди старших возрастов работают менее результативно, что должно замедлять темпы экономического роста, продолжила директор Центра развития ВШЭ. «Ранее считалось, что старение однозначно отрицательно влияет на производительность. Сейчас же рассматриваются преимущества и недостатки возрастных работников. Хотя они в меньшей степени восприимчивы к новому, к инновациям, но работодатели ценят в них ответственность и надежность», — подчеркивает Акиндинова.

Молодежь и специалисты в возрасте занимают разные ниши на рынке труда и не являются прямыми конкурентами. При этом существует неравенство в зарплатах между сотрудниками разных возрастов.

Пик зарплаты в России приходится на 30–40 лет, следует из расчетов Центра развития ВШЭ.

У работников более старших возрастов зарплата на 20–30% ниже.

Если дифференциация не изменится, средний уровень официальной зарплаты снизится на 0,8% к 2024 году за счет старения населения.

Специалисты в возрасте окажут положительное влияние на экономический рост, только если будут замещать собой менее производительные виды услуг, резюмировала Акиндинова.

В последние десятилетия старшие поколения были единственным источником пополнения рабочей силы в России, отмечали ранее экономисты Центра трудовых исследований ВШЭ. В этот период на рынок труда вышло небольшое по численности поколение демографической ямы 1990-х годов. Однако, как правило, старшие поколения вынуждены занимать низкоквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие места, на которые не идут молодые, отмечали ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

Какие факторы влияют на рост продолжительности жизни

Уровень заработка напрямую влияет на продолжительность жизни, полагает гендиректор «Пенсионных и актуарных консультаций» Евгений Якушев. «Люди с более высоким доходом живут дольше», — сказал Якушев. Поэтому Москва, по его словам, полностью совпадает по уровню продолжительности жизни с европейскими странами.

Главный фактор продолжительности жизни не доход, а образование, возражает замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко. Между регионами России «огромный разрыв» по продолжительности жизни, отметил он. «Средняя продолжительность жизни в Москве — более 78 лет, в Новосибирске на пять лет меньше. Центральные крупные города значительно опережают периферию. Разрыв достигает более 17 лет. Самый отсталый по этому показателю регион, Тыва, по продолжительности жизни находится на уровне стран Африки», — сказал он. «Москва — город с очень образованным населением. Люди с высшим образованием живут намного дольше из-за другого типа поведения, диеты, уровня употребления алкоголя», — заключил эксперт.

Синергетический эффект на долголетие оказывает уровень инфраструктуры в городе, образования и дохода, подытожила директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. «В Москве сосредоточены федеральные лечебные учреждения. К тому же в столице больше образованных и обеспеченных людей, которые гораздо чаще ведут здоровый образ жизни. Надеяться, что здоровый образ будут вести необразованные и бедные, — это иллюзия», — считает она.

Ольга АГЕЕВА