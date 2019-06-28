28.06.2019 09:50 617

Минэкономразвития представило программу информационной компании по популяризации предпринимательства. Главная задача — вовлечь в бизнес как можно больше россиян.

Среди целевых групп, на которые ориентирована программа, — женщины в декретном отпуске, пенсионеры, военнослужащие и уволенные в запас, инвалиды, безработные.

"Информационная компания продвижения предпринимательства, организованная в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", строится исходя из того, как сегодня действующие и будущее предприниматели оценивают состояние дел в стране, что они думают и как отзываются о работе чиновников. В нынешнем году мы сможем организовать первый этап этой кампании, а в дальнейшем сможем корректировать свою работу и подстраиваться под потребности целевой аудитории вплоть до 2024 года", — отметил замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Социологическую поддержку будет оказывать Аналитический центр НАФИ. В июле-августе он проведет опрос среди населения и выяснит отношение к предпринимательству. "Мы поймем, что мотивирует людей идти в бизнес, что останавливает, о каких программах поддержки они знают", — рассказала глава НАФИ Гузель Имаева.

По ее словам, к сентябрю у аналитиков будут сформированы рекомендации для информационной кампании, а в конце года они проведут контрольную оценку эффективности реализации проекта.

Из-за неграмотности 70 процентов стартапов сворачиваются уже в первый год. Именно поэтому нужны качественные образовательные программы

PR-кампанией в СМИ, интернете и социальных сетях займется университет "Синергия". Кроме этого, университет решил объединить все практики и стандарты по предпринимательскому образованию.

"Наша задача вырастить цивилизованных, конкурентоспособных, национально ориентированных, толерантных российских предпринимателей. Для этого мы будем готовить тренеров для обучения целевых групп по методикам, утвержденным минэко", — рассказал Юрий Рубин, ректор университета.

По его словам, в общей сложности появятся более 9 программ для обучения 450 тренеров, а также стартуют занятия по обучению основам ведения бизнеса, финансовой грамотности.

"Совершенствовать образование необходимо, потому что из-за неграмотности 70 процентов стартапов сворачивают бизнес уже в первый год", — говорит Рубин. В результате запуска качественной образовательной программы доля вновь зарегистрированных предпринимателей будет не ниже 30 процентов, обещает он.

Федеральный проект по популяризации предпринимательства входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает в себя комплекс мер, направленных на увеличение числа занятых в секторе МСП. Предполагается проведение ряда обучающих программ.

Ангелина ЗЕЛЕНЬКОВА

