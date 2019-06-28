28.06.2019 10:10 616

Пенсионный фонд России пересчитал социальные доплаты к пенсиям 4,4 миллиона пенсионеров. В результате в среднем ежемесячные доплаты выросли на 523 рубля.

Перерасчет произведен в связи с поправками, принятыми в апреле по поручению президента Владимира Путина. Они изменили механизм индексации и начисления социальных доплат для тех, у кого пенсия ниже уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. Раньше, если человек не работает, а пенсия у него не дотягивает до уровня ПМП, ему делали доплату, которая выравнивала размер пенсии и "минимума". После индексации пенсии ее размер становился выше, а сумма доплаты — ниже, в итоге на руки выходила почти та же сумма, что и до индексации. Новая схема предполагает, что сумма, на которую увеличилась пенсия после индексации, прибавляется не к "голой" пенсии, а к сумме пенсии и социальной доплаты до уровня ПМП.

Например, при пенсии в 8 тысяч рублей и ПМП в 10 тысяч доплата составляла 2 тысячи, и на руки выходило 10 тысяч. Потом, к примеру, ПМП в регионе повышался на 2 процента, до 10,2 тысячи рублей, а пенсия индексировалась, допустим, на 7 процентов, или 560 рублей. Но на руки человек получал не 10 560 рублей, а 10 200. Просто социальная доплата становилась уже не 2000, а 1640 рублей. Прибавку к пенсии в 560 рублей человек не ощущал. Теперь эти условные 560 рублей прибавляются не к 8, а к 10 тысячам, и люди получают больше ровно настолько, насколько выросла их пенсия, а не прожиточный минимум пенсионера. Еще через год, например, пенсии выросли опять на 7 процентов (то есть на 599,2 рубля), а ПМП — на 2, до 10 404 рублей. В итоге пенсионер получит на руки 11 003,2, а по старым правилам так и получил бы 10 404 рубля.

Таким образом, теперь все пенсии стали выше ПМП. Касается это всех видов пенсий, которые получают неработающие пенсионеры.

Абсолютное большинство пенсионеров получили повышенные выплаты вместе с пенсией за май. Помимо увеличенной социальной доплаты в майские выплаты также вошла прибавка в результате перерасчета с января по апрель.

Марина ГУСЕНКО