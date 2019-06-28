28.06.2019 10:30 537

МТС-банк подал заявление об установлении временного ограничения на выезд из России для совладельца ГК «Люксор» (управляет одной из крупнейших сетей кинотеатров в РФ и одноименной кинопрокатной компанией) Евгения Ленского, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Заявление банка суд рассмотрит 3 сентября.

В мае столичный арбитраж прекратил производство по заявлению латвийского «Риетуму Банка» о включении долга перед ним в размере 1,9 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов Ленского, находящегося в процедуре банкротства. Производство по заявлению было прекращено в связи с отказом банка от требований в полном объеме.

Арбитраж 19 октября 2018 года ввел в отношении Ленского процедуру реструктуризации долгов. В реестр требований кредиторов Ленского включена задолженность перед МТС-банком в размере 105,7 миллиона рублей.

Суд 18 апреля признал Ленского банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Дмитрий Игнатов из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Ранее МТС-банк подал в суд заявления о банкротстве ООО «Кинолюкс», ООО «Люксор дистрибьюшн» и ЗАО «Синемаменеджмент», входящих в ГК «Люксор», а также руководителей ГК Игоря Добровольского и Ленского.

Компания «Люксор» открыла в РФ 23 кинотеатра. ГК является одним из лидеров российского кинорынка, она объединяет ряд компаний по направлениям: дистрибьюция, кинопрокат, развитие собственной кинотеатральной сети, производство анимационных фильмов.