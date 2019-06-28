28.06.2019 11:00 547

Микрофинансовый рынок по итогам 2019 года может вырасти на 35-40 процентов, портфель микрозаймов в этом случае превысит 200 миллиардов рублей. Такой прогноз содержится в новом рэнкинге микрофинансовых организаций (МФО), подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА).

Число участников микрофинансового рынка за 2018 год и три месяца 2019-го сократилось на 14 процентов — до 1994 компаний. Рынок займов МФО, напротив, продолжает расти: плюс 13 процентов только за I квартал. Займы остаются востребованы как гражданами, так и малым бизнесом. "Они все так же рассматриваются заемщиками, как "план Б" в случае отказа в банковском кредите", — отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Карина Артемьева.

При этом сам рынок меняется. Меры, которые вводит ЦБ, заставляют компании переходить в более комфортный сегмент выдачи среднесрочных займов. Этому способствуют несколько ограничений — ежедневной ставки по займу до 1,5 процента (с 1 июля — 1 процент), максимального размера переплаты (по микрозаймам до 10 тысяч рублей сроком до 15 дней она не может превышать 30 процентов их величины), размера предельной долговой нагрузки (с 1 июля долг по процентам не может превышать двух тел займа), а также применение повышающего коэффициента при расчете достаточности капитала и 100-процентного резервирования с 91 дня по популярным у населения "займам до зарплаты".

Усилия ЦБ по регулированию рынка уже привели к тому, что рост среднего размера "займов до зарплаты" практически прекратился. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в I квартале он увеличился всего на 1,4 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до 7,7 тысячи рублей.

Еще один тренд: крупнейшие игроки микрофинансовой отрасли выходят на облигационный рынок. "Участники рынка таким образом диверсифицируют собственные источники финансирования, повышают свою открытость и прозрачность, а заодно снижают стоимость заимствования", — пояснила Артемьева.

Юлия КРИВОШАПКО