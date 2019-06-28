28.06.2019 13:00 536

Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества пяти контролировавших ООО КБ «Ренессанс» лиц на сумму 7,1 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Изложенные в жалобе АСВ доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они рассматривались судом округа и получили соответствующую оценку, отметил ВС.

АСВ обжаловало в ВС определение Арбитражного суда Москвы от 19 ноября 2018 года, а также постановления апелляции и кассации. Заявитель, как отметили суды, не представил доказательства того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Требование об аресте имущества бывших руководителей организации было заявлено АСВ в рамках иска о взыскании с них этой суммы.

В результате проверки обстоятельств банкротства КБ «Ренессанс» ранее было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по выдаче кредитов техническим юридическим лицам и неплатежеспособным физическим лицам. Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Также АСВ выявило случаи безвозмездного отчуждения ценных бумаг и денежных средств, причинившие банку ущерб и повлекшие за собой невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Указанные обстоятельства, как считает агентство, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 24 февраля 2016 года удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом банка «Ренессанс».

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, на 1 декабря 2015 года он занимал 242-ое место в банковской системе России.