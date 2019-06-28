28.06.2019 15:00 586

Более трети россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им будет достаточно 30 000 рублей в месяц. Самые скромные запросы — у нынешних студентов и домохозяек, а самые высокие притязания — у военных. Это результаты опроса, проведенного крупнейшим в России негосударственным пенсионным фондом — НПФ Сбербанка.

Сумму в 30 000 рублей в месяц считают достаточной более трети будущих пенсионеров, участвовавших в опросе. Более четверти опрошенных (28%) считают, что в старости им понадобится не менее 45-60 000 рублей ежемесячно.

В то же время более 40% опрошенных полагают, что размер их пенсии составит от 15 до 30 000 рублей и без собственных накоплений обеспечить комфортную жизнь в старости им не удастся. Из них 20,8% респондентов рассчитывают получать 15-20 000 рублей в месяц, а 20,4% — от 20 до 30 000 рублей. Еще 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 000 рублей.

Люди, которым сейчас от 30 до 39 лет, рассчитывают получать госпенсию в размере от 30 000 до 50 000 рублей в месяц. На доход более 50 000 рублей надеются немногие (7,6% опрошенных) — и в основном это люди моложе 30 лет, отмечает НПФ Сбербанка.

Пенсионные ожидания россиян, как отмечает НПФ Сбербанка, сильно зависят от текущего уровня их доходов. Скромнее других участников опроса оказались студенты и домохозяйки. Примерно четверть респондентов их этих групп ответили, что для достойной старости хватит 15–20 000 рублей.

Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 000 рублей в месяц. Почти половине (47,4%) руководителей высшего и среднего звена нужен пенсионный доход в 45-60 000 рублей.

Как выяснилось в ходе исследования, самые высокие запросы — у военных: каждый пятый из опрошенных военных сказал, что для комфортной жизни на пенсии ему потребуется более 100 000 рублей. В среднем по России о таком доходе в старости мечтают лишь 2% населения, следует из результатов опроса.

Опрос проводился в восьми округах России. В нем участвовали 1600 респондентов от 18 лет.