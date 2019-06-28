28.06.2019 17:00 501

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал аналитический доклад ЦБ, в котором говорится, что если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования, рост ВВП в первом квартале мог бы снизиться до нуля.

«Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал Орешкин в Facebook.

Он отметил, что задачей ЦБ является поддержка уровня совокупного спроса для стабильной инфляции. «При этом очевидно, что при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления (причем в основном импортных товаров)», — добавил Орешкин.

В первом квартале 2019 года ВВП, согласно данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении. В ЦБ отметили, что рост необеспеченного потребкредитования оказывает сильное влияние на ВВП и динамику потребления. «По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в аналитическом докладе регулятора.

В ЦБ анализируют так называемый кредитный импульс — показатель, отражающий изменение объема первичных транзакций, профинансированных за счет новых кредитов. Во втором квартале 2019 года этот показатель составил около 3% ВВП, необеспеченные потребкредиты — 0,4% ВВП, автокредиты ЦБ — 0,7% ВВП.

В начале июня Орешкин предупреждал, что рост потребительского кредитования в России ведет к рискам рецессии. «За последние 12 месяцев у нас прирост 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год», — сказал он на ПМЭФ и добавил, что у данной ситуации есть социальные и экономические последствия.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не согласилась с министром. По ее словам, неверно считать, что сейчас есть риск для финансовой стабильности. Темпы роста потребительского кредитования высокие, но не выше, чем у ипотечного, пояснила она.

Константин НАГАЕВ