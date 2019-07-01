01.07.2019 08:00 621

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий, специально для "Российской газеты":

- Основное событие, которое оказывает воздействие на курс российской валюты и в целом на рисковые активы — итоги прошедшего в конце прошлой недели саммита "Большой двадцатки" в Осаке. В том числе и то, что лидеры Китая и США договорились о преодолении самых острых противоречий.

Решено, что не будут введены дополнительные пошлины на экспорт из Поднебесной в Штаты товаров на 300 миллиардов долларов. А также возобновятся торговые переговоры с обсуждением возможного увеличения ввоза американских товаров в Китай, ослабляются ограничения на поставки оборудования и компонентов из США для китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. В целом такие договоренности и позитивный, доброжелательный настрой сторон после резкого противостояния последних месяцев положительно отразятся на настроениях инвесторов в начале недели и поддержат российские активы.

Дополнительным фактором может оказаться повышение нефтяных цен на фоне ослабления рисков уменьшения спроса на черное золото из-за торговых войн. Котировки Brent способны подняться выше 67 долларов за баррель. Все это может привести к укреплению рубля в понедельник, 1 июля, к 62,50-63 рублям за доллар и 71-71,75 рубля за евро.

Но следующим испытанием для рубля станет заседание стран-экспортеров нефти ОПЕК+ 1-2 июля, на котором будут обсуждать возможность продления соглашения об ограничении объема добычи нефти на второе полугодие. Экспортеры стремятся не допустить снижения цен по мере увеличения предложения углеводородов и сокращения спроса в последующие месяцы.

Тем временем, сланцевые компании США увеличивают добычу, которая уже превышает 12 миллионов баррелей в сутки. И в случае отказа от продления сделки ОПЕК+ и выхода от них на рынок порядка миллиона баррелей в день цены способны устремиться вниз к 50-55 долларам за баррель. Поэтому все же наиболее вероятно продление сделки в том или ином виде, в котором будет участвовать и Россия. Такой вариант закладывается в цены как базовый, ожидаемый. Поэтому, если так и произойдет, то воздействие на рубль будет ограниченным. Но при прекращении действия соглашения российская валюта может ослабеть уже в течение недели до 66-67 рублей за доллар.



Наконец, еще одним важным событием для рубля на начавшейся неделе станет 5 июля отчет о рынке труда в США, традиционно влияющий на курс доллара. Интрига сохраняется, поскольку ФРС США объявила на июньском заседании о возможном уменьшении своей процентной ставки уже в июле для стимулирования экономики. Это привело к сильному падению доллара в мире и по отношению к рублю во второй половине июня.

Но при снижении торговых противоречий Вашингтона и Пекина необходимость в снижении ставки ослабевает. И, в случае, если рынок труда, как прогнозируется, покажет увеличение занятости и средней зарплаты, вероятность снижения ставки еще более сократится. Соответственно, доллар получит стимул к росту, что отразится и на рубле.

Исходя из сочетания всех указанных событий, результаты которых пока неопределенны, наиболее актуальный диапазон движения курса российской валюты на предстоящей неделе — 62,1-65 рублей за доллар и 70,1 — 73,9 рубля за евро.

В целом же события недели настолько важны для рынков, что именно они могут стать определяющим драйвером на весь июль. При этом диапазон колебаний котировок валюты на месяц может быть шире — 60,9 — 66,3 рубля за доллар и 69,6 — 74,7 рубля за евро.

Георгий ПАНИН

