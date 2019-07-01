По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

01.07.2019 08:30 403

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин. Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам. Банкоматы нового поколения повысят безопасность операций, а также сделают процесс более удобным и быстрым, считают эксперты. Однако россияне пока недоверчиво относятся к биометрии, поэтому большой популярностью такие услуги в ближайшее время пользоваться не будут.

Без карт

Российские банки закупили более 10 тыс. банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу. Такие АТМ уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пояснил Александр Ханин. По его словам, новые устройства будут установлены до конца 2019 года.

Предполагается, что с появлением банкоматов нового поколения традиционные пластиковые карты их пользователям не понадобятся. Клиентам не придется вставлять их в устройство, чтобы, например, снять наличные: аппараты будут распознавать граждан по лицу. Это станет возможным благодаря развитию биометрии — слепки лица будут привязаны к счетам клиентов, и они смогут совершать любые операции. Банкам это выгодно тем, что сократятся расходы на выпуск пластиковых карт. Также ожидается, что сократится время, которое требуется на проведение операции.

С 1 июля 2018 года действует общероссийская Единая биометрическая система (ЕБС), в которой собираются слепки голоса и фото клиентов банков. Таким образом, граждане могут пройти удаленную идентификацию и получить доступ к счету. В банкоматах она пока не используется.

В Тинькофф банке «Известиям» сообщили, что технология распознавания лиц на данный момент функционирует в тестовом режиме и доступна пока только сотрудникам кредитной организации. Предполагается, что ноу-хау сможет полностью заменить банковские карты, как, например, сегодня при расчетах вместо «пластика» используется смартфон и банковское мобильное приложение, которое генерирует QR-код, уточнили в пресс-службе кредитной организации. При этом там не рассказали, когда банкоматы нового типа будут доступны массовому клиенту.

В пресс-службе Сбербанка на момент публикации не ответили на вопросы «Известий» о сроках распространения новых банкоматов.

Личный опыт

В других крупнейших банках также интересуются АТМ с функцией распознавания клиентов по лицу. Так, в МТС-банке рассказали, что в IV квартале этого года в ряде салонов сотового оператора установят устройства самообслуживания с возможностью биометрической идентификации для абонентов и клиентов кредитной организации, уточнила руководитель направления цифрового бизнеса, технологий и инноваций МТС-банка Анна Федоренко. Но на первом этапе данные будут сверять с паспортом клиента.

В ВТБ также заинтересованы во внедрении биометрии в сети устройств самообслуживания. Тестирование этой технологии планируется начать в IV квартале 2019 года.

Рассматривает возможность внедрения такой технологии и банк «Зенит». Она заметно упростит процесс взаимодействия с клиентом, которому уже не понадобится «пластик», чтобы получить банковскую услугу, уточнили в пресс-службе кредитной организации. Однако там подчеркнули: вопрос о закупке и внедрении таких машин будет рассмотрен после доработки технологии, которая будет соответствовать всем требованиям «Ростелекома» (он выступает основным оператором Единой биометрической системы).

Масштабное внедрение банкоматов с функцией распознавания лиц будет наиболее актуальным, когда использование биометрии достигнет определенного уровня массовости, считают в банке «Русский стандарт». В перспективе, когда имеющийся парк банкоматов потребует технического обновления, кредитная организация рассматривает внедрение подобных АТМ для дальнейшего развития.

Доверие граждан

Сейчас технологии распознавания лиц внедряются крупнейшими кредитными организациями в рамках своих внутренних систем, подчеркнули в Ассоциации российских банков (АРБ). По мере развития ЕБС банкоматы будут функционировать в единой системе, что существенно облегчит доступ клиентов к финансовым услугам, отметил председатель правления АРБ Игорь Плотников. Внедрение новых технологий сделает банковские услуги более дешевыми и доступными, добавил он.

В банкоматы с функцией распознавания лиц встроен специальный алгоритм, который позволяет проводить проверку клиентов без использования карт кредитных организаций. После идентификации устройство позволяет совершать все операции (снятие наличных, платежи, переводы) без «пластика», объяснил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

По словам эксперта, такие банкоматы обеспечивают дополнительную безопасность: если мошенник захочет снять деньги с чужой карты, то система сравнит его лицо с фотографией настоящего владельца «пластика» в базе, не распознает его, ограничит выдачу денег или попросит дополнительные данные. Банкоматы с функцией распознавания лиц уже есть в Китае, Бразилии, Корее и Австралии, добавил Василий Заблоцкий.

Граждане пока недоверчиво относятся к удаленной идентификации, считает заведующий лабораторией исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Однако россияне постепенно привыкают к Рay Рass и аналогичным технологиям, которые позволяют заменить карту смартфоном. Биометрия — следующий этап, предположил эксперт. Он добавил, что в стране идет активное снижение доли наличных денег в транзакциях: раньше 90% операций с картами приходились на снятие наличных, а сейчас — менее 50%.

Наталья ИЛЬИНА

