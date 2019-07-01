01.07.2019 09:00 392

Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) с 1 июля 2019 года не может быть выше 1 процента в день. Она уменьшилась на полпроцента. Также с завтрашнего дня по 31 декабря 2019 года максимальная сумма платежей не может превышать двукратный размер кредита.

Эти изменения, инициированные ранее Банком России, содержатся в поправках к законам "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Основная часть новаций, предусмотренных поправками, вступила в силу еще в январе. В целом изменения направлены на любые виды кредитов сроком до года, но коренным образом они затрагивают именно микрофинансовый рынок.

Так, до 30 июня 2019 года максимальный размер платежей по кредиту ограничивается его 2,5-кратной величиной, с 1 июля — двукратной, а с 1 января 2020 года — максимум полуторакратной.

Второе изменение — ограничение ежедневной процентной ставки. До 30 июня 2019 года она составляла 1,5 процента в день, но с 1 июля 2019 года ограничится одним процентом.

Третье изменение — создание финансового продукта-альтернативы для займов "до зарплаты" с максимальной суммой кредита 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. По таким займам невозможно будет начислить дополнительные проценты, кроме неустойки (штрафа, пени) — это 0,1 процента задолженности за каждый день просрочки. Также договор о таком займе будет содержать условие о запрете увеличивать его срок и сумму.

С 2020 года максимальный размер платежей по кредиту не должен быть в 1,5 раза выше займа

Ограничения направлены в первую очередь на снижение закредитованности населения и снижение социальной напряженности, сопровождающей сектор МФО, рассказывала ранее "РГ" директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. Этого удастся добиться, если бизнес правильно воспримет полученный сигнал и сам возьмет на себя ответственность за честную реализацию инициатив, сфокусировавшись не только на адаптации к новым правилам, но и на объединении в борьбе с "серыми" схемами, считает Стратьева.

Роман МАРКЕЛОВ

