01.07.2019 09:20 425

Заемщики смогут брать передышку по выплате кредита на срок до шести месяцев (в законе он называется льготным периодом). Воспользоваться этой возможностью смогут те, кто ранее не уходил на ипотечные каникулы. Еще одно условие: жилье, за которое выплачивается кредит, должно быть единственным. В законе уточняется, что информация о праве заемщика на ипотечные каникулы и об основных условиях их предоставления должна в обязательном порядке содержаться в кредитном договоре.

Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю. Хотя, как пояснили "Российской газете" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), информация о каникулах все-таки отразится в кредитном досье. В графе с ипотечным кредитом будет стоять отметка о них, дате их начала и планируемой дате окончания.

Ипотечные каникулы будут распространяться как на новые, так и на ранее взятые займы. Максимальный размер кредита, по которому может быть предоставлена рассрочка, должно определить правительство. До этого момента будет действовать ограничение в 15 миллионов рублей.

В перечень трудных жизненных ситуаций, которые могут стать поводом обратиться за предоставлением каникул, входят потеря работы, инвалидность I или II группы, утрата трудоспособности на срок от двух месяцев подряд. Кроме того, право подать заявку на передышку по уплате кредита смогут заемщики, столкнувшиеся со снижением среднемесячного дохода за два месяца на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Закон разрешает обращаться за ипотечными каникулам и гражданам, у которых увеличилось количество находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов I и II групп. Но при условии, что доход заемщика снизился на 20 процентов, а размер среднемесячных выплат по кредиту — превысил 40 процентов дохода.

Заявление о необходимости тайм-аута по платежам можно будет направлять заказным письмом по почте либо иным указанным в договоре способом. Банкам дается пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос (у заемщика могут потребовать подтверждающие документы). Если ситуация соответствует упомянутым в законе критериям, отказать в каникулах банк будет не вправе.

После каникул заемщик будет выплачивать кредит по первоначальным условиям договора, а затем вносить те платежи, которые были пропущены во время каникул. Таким образом, срок ипотеки удлинится. За "передышку" по платежам придется заплатить и увеличением общей суммы по процентам, поскольку в период, когда заемщик будет отдыхать от платежей по кредиту, проценты по ипотеке будут начисляться.

Юлия КРИВОШАПКО