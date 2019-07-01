01.07.2019 09:50 540

С 1 июля 2019 года вступает в силу третий и последний масштабный этап кассовой реформы, который затронет самую уязвимую часть предпринимателей — микробизнес. Во сколько таким компаниям обойдется переход на онлайн-кассы и что изменилось в жизни бизнеса за два года работы реформы?

Кассовая реформа охватила львиную долю бизнес-сообщества страны: согласно плану законодателей, перейти на онлайн-регистрацию чеков должны больше 2 млн компаний и ИП, работающих с покупателями. К 1 июля текущего года установить технику нового образца должна последняя многочисленная часть предпринимателей — около 400 000 компаний, работающих в сфере услуг и торговли. Это малый и микробизнес, который до этого вообще обходился без касс.

Поначалу предприниматели восприняли реформу исключительно в штыки: на установку касс приходилось тратить по несколько десятков тысяч рублей, за техникой выстраивались очереди, она ломалась и не хотела интегрироваться с действующим в компаниях ПО. Когда первая волна негодования прошла, стали находить и плюсы — штрафы за отсутствие касс способствуют сокращению теневого сектора, собранная статистика помогает находить слабые места в бизнесе, а на чеках можно размещать рекламу. Forbes поговорил с предпринимателями и главными бенефициаром реформы — ФНС — о том, чего ждать от нового этапа реформы.

Переезд в облако

Перевести все торговые точки на новую систему кассового расчета требуют поправки к 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов», который 3 июля 2016 года подписал Владимир Путин. Закон обязал всех предпринимателей заменить традиционные кассовые аппараты онлайн-кассами, которые упрощают процесс передачи данных в Федеральную налоговую службу (ФНС). Посредником между предпринимателем и налоговой выступает оператор фискальных данных (ОФД), который собирает все чеки и в режиме онлайн передает их в ФНС. По мнению законотворцев, реформа должна обелить рынок и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Реформа проходит в несколько этапов и движется по нисходящей: от крупных игроков к более мелким. С середины 2016 года онлайн-кассы начали внедрять первые добровольцы, в феврале 2017-го налоговые инстанции прекратили регистрировать аппараты старого образца, а к лету того же года подключить «умные» кассы должны были предприниматели, работающие на общей системе налогообложения (ОСНО), упрощенной системе (УСН) или едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН). В 2018 году присоединиться к реформе должны были почти все оставшиеся предприниматели, но законодатели сделали поблажку: отсрочили установку касс еще на год компаниям из сферы услуг, общепита и торговли, работающих по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) и патенту.

Этим летом очередь дошла до совсем небольших компаний — парикмахерских, книжных магазинов, мелкого общепита. А именно:

ИП и организаций на ЕНВД, которые оказывают услуги и имеют в штате наемных сотрудников. В основном, это организации из сфер бытовых услуг, автосервиса, ветеринарии.

Некоторых ИП на патенте, которые оказывают услуги — компании в сфере ремонта техники, общепита, косметологии, спортивных занятий.

ИП на ЕНВД и патенте в торговле и общепите, у которых нет наемных работников.

ИП без штатных сотрудников, занимающихся вендингом.

«Для ООО или крупных ИП установить кассу не составляло труда, а вот для бабушки, которая торгует вязаными носками в павильоне метро, вся эта процедура остается абракадаброй, к тому же дорогой. Приходится выкладывать несколько десятков тысяч просто потому, что так сказали где-то наверху — естественно, такие компании пытаются оттянуть этот момент», — считает владелец мужской парикмахерской «СуперМен» Иван Алексеев. «У первой волны процесс продаж, как правило, был автоматизирован еще до введения онлайн-касс. Предприниматели второй волны уже частично автоматизировали процессы, а вот третья волна – это микробизнес, уровень автоматизации которого практически нулевой», — согласен руководитель проекта «Контур.ОФД» компании «СКБ Контур» Михаил Добровольский.

Нынешний этап должен был стать завершающим, но ближе к финалу реформы законодатели дали небольшой части микробизнеса еще одну отсрочку до июля 2021 года. Поблажки касаются ИП без штатных сотрудников, которые продают товары собственного производства или самостоятельно оказывают услуги: дизайнеров, работающих в одиночку, мастеров маникюра и др., говорит юрист компании «Ильяшев и партнеры» Иоанна Щербакова.

Цена прогресса

Главное отличие онлайн-кассы от обычного аппарата — в специальном фискальном накопителе. Он фиксирует все операции, проходящие через кассу, и в режиме реального времени отправляет данные в ОФД, который передает их в ФНС. Для этого касса должна быть подключена к интернету. На чеках помимо стандартного набора реквизитов появились QR-коды. Это позволяет избежать платежей, проведенных «мимо кассы», и превращает покупателей в народных контролеров — поднеся смартфон к QR-коду, можно проверить, действительно ли с его платежа уплачен налог.

Онлайн-касса с фискальным накопителем и договор с ОФД обойдутся бизнесу в 22 000 — 25 000 рублей, говорит директор по работе с ключевыми клиентами «Эвотора» Антон Никеров (опрошенные Forbes предприниматели называют цифры от 20 000 до 45 000 рублей). Фискальный накопитель придется менять каждые 13 или 36 месяцев в зависимости от его модели — это стоит еще как минимум в 6 000 рублей, напоминает председатель совета директоров производителя онлайн-касс «Атол» Алексей Макаров. На выпуск квалифицированной электронной подписи, которая нужна для верификации налогоплательщика в ФНС, придется потратить около 2 000 рублей.

По словам Наталии Кочетковой, финансового менеджера студии растяжки ActualFit, денег стоит еще и обновление онлайн-кассы, которое требуется при каждом законодательном изменении. «Мы работаем восемь месяцев, и за это время было уже два таких случая: в конце прошлого года вышла поправка о том, что в чеке при оплате картой должно быть указано слово «безналичный», а не «электронный», а с этого года ставку НДС изменили с 18% на 20%. В таких случаях приходится прибегать к услугам специализированных компаний, настройка стоит около 2 000 рублей», — говорит Кочеткова.

Часть затрат можно компенсировать с помощью налогового вычета. Предприниматели третьей волны могут вернуть до 18 000 рублей, если успели зарегистрировать кассу в налоговой до 1 июля 2019 года. Чтобы оформить вычет, ИП на ЕНВД должны подать налоговую декларацию и отразить в ней расходы на онлайн-кассу. Предпринимателям на ПСН нужно предоставить в налоговую уведомление об уменьшении суммы платежа по патенту, советует Дмитрий Кириллов, руководитель практики налоговых споров консалтинговой компании МЭФ PKF.

Сэкономить можно и другим способом: не покупать новую онлайн-кассу, а взять ее в аренду — такие предложения на рынке тоже есть. По словам Антона Никерова из «Эвотора», аренда онлайн-кассы «под ключ» в среднем стоит около 2 200 рублей в месяц. За эти деньги предприниматель получит кассу с фискальным накопителем, договором с ОФД и электронную подпись.

Как установить онлайн-кассу: инструкция по применению

По данным ФНС, по состоянию на 27 июня 2019 года 20% предпринимателей, которые должны подключить кассы к 1 июля, еще не успели этого сделать. За работу без онлайн-кассы ИП может отдать 25-50% от суммы чека, но не меньше 10 000 рублей, для ООО и других юрлиц штраф составляет от 75 до 100% от чека, но не меньше 30 000 рублей, напоминает Михаил Добровольский из «СКБ Контур». При повторном нарушении не исключена приостановка деятельности на 90 дней, что иногда является прямой угрозой существованию бизнеса, говорит эксперт. За первый квартал 2019 года ФНС оштрафовала бизнес на 15,2 млн рублей.

Чтобы не попасть в число штрафников, стоит как можно скорее приобрести и зарегистрировать кассу. Для этого нужно пройти несколько стандартных шагов:

Выбрать онлайн-кассу. Можно модернизировать старый кассовый аппарат или купить либо взять в аренду новую онлайн-кассу. Если жалко выбрасывать свою кассу, нужно проверить, соответствует ли она новым требованиям — например, можно ли поместить в нее фискальный накопитель. При выборе новой техники нужно ориентироваться на официальный реестр контрольно-кассовой техники .

Получить квалифицированную цифровую подпись. Этим занимаются удостоверяющие центры, авторизованные Ассоциацией электронных торговых площадок. Их список можно найти на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Зарегистрироваться на сайте ФНС. Привязать электронную цифровую подпись к своему аккаунту на этом сайте.

Ввести данные из паспорта кассы, фискального накопителя, юридический адрес компании в аккаунт на сайте ФНС.

Выбрать оператора фискальных данных и заключить с ним договор на обработку фискальных данных. Список лицензированных ОФД можно найти на сайте ФНС. Стоимость услуг разных ОФД в зависимости от пакета услуг может колебаться ориентировочно от 1900 до 6 000 рублей за три года обслуживания.

Синхронизировать внутреннюю CRM компании, если она есть, с операционной системой онлайн-кассы. Для этого может понадобиться консультация специалиста по программному обеспечению.

Подключить принтер для печати чеков к кассе, а кассу — к интернету.

Пробить первый чек, убедиться, что все данные введены верно и на чеке есть QR-код, ведущий на сайт налоговой службы.

Дорого и сложно

Теоретически подключить онлайн-кассу и зарегистрировать ее в налоговой можно самостоятельно, но на практике разобраться в хитросплетениях новой системы удается единицам. «По первому образованию я программист, всем друзьям всегда чиню компьютеры и думал, что разберусь с кассой на раз-два. Но застрял на самой первой стадии — не смог привязать цифровую подпись к аккаунту на сайте ФНС», — жалуется Иван Алексеев из парикмахерской «СуперМен». Получить консультацию в самой ФНС практически невозможно. «До налоговой очень сложно дозвониться, они обрабатывают запросы в личном кабинете по 30 дней — конечно, это не помогает», — говорит Сергей Оськин, владелец московского бьюти-бара BROWissimo.

Неудовлетворенный спрос породил предложение: услуги специалистов по установке онлайн-касс обойдутся в 1 500-4 000 рублей. За дополнительные приложения для автоматизации бизнес-процессов придется заплатить отдельно: например, интеграции онлайн-кассы с 1С обойдется ежемесячно еще в 300 рублей, говорит Никеров из «Эвотора».

Несмотря на то, что рынок обкатывает реформу уже третий год, технические проблемы никуда не делись, говорят опрошенные Forbes предприниматели. «Приходится ставить по две кассы там, где могла бы быть одна. Касса часто разряжается, надо чек пробивать, а она не работает — продажи встают», — жалуется владелец магазина пиротехники из Петербурга Сергей Силин. Его бизнес — сезонный: «Под Новый год — бум, а в остальное время — бьем баклуши». Поэтому покупка касс к 1 июля прошлого года особенно сильно ударила по его карману. «Одна касса вместе со всеми комплектующими обошлась мне в 45 000 рублей, а таких семь, вот и считайте», — вздыхает предприниматель.

Еще одна проблема — невозможность интегрировать онлайн-кассу базовой комплектации с терминалом для оплаты банковскими картами. Особенно это неудобно при доставке, говорит Силин. «Все хотят картами оплачивать, и этот несчастный курьер тащит громоздкую коробку с товаром, терминал для чтения банковских карт и еще кассовый аппарат. А оно все хрупкое, все разбивается, — жалуется предприниматель. — Я думал, что касса и терминал оплаты — это одно и тоже, но это принципиально разные машины». На рынке уже появились кассы, в которые встроен и принтер чеков, и платежный терминал, но их стоимость на 50-80% дороже обычных, отмечает Добровольский из «СКБ Контура».

Меньше проверок, больше налогов

От проведения кассовой реформы выигрывает, прежде всего, государство. «Переход бизнеса на онлайн-кассы позволил государству сократить число серых компаний и повысить собираемость налогов. ФНС точнее и быстрее отслеживает компании с высокой вероятностью налоговых нарушений», — считает Антон Румянцев, директор оператора фискальных данных ofd.ru. На запрос Forbes в ФНС ответили, что зафиксировали рост налоговых поступлений в бюджет, но «конкретные цифры можно будет обсуждать после завершения полномасштабного перехода на онлайн-кассы». «Реформа состоялась. Бизнес принял технологию. Сейчас более 1,1 млн налогоплательщиков зарегистрировали 2,8 млн онлайн-касс: дореформенный парк кассовой техники увеличился более, чем в два раза, — говорят в ведомстве. — Технология онлайн-касс обеспечила комфортные условия ведения бизнеса и способствовала автоматизации налогового администрирования. Количество проверок существенно сократилось».

Бизнес тоже понемногу начинает ощущать положительные стороны прогресса. По словам Сергея Оськина, владельца московского бьюти-бара BROWissimo, кассы помогают оценить эффективность каждого сотрудника. «Сразу видно, кто сколько продал за день, месяц, год, каких именно товаров, кого можно поощрить, а с кем более плотно проработать», — говорит Оськин. Антон Никеров из «Эвотора» отмечает, что онлайн-кассы позволяют не только передавать чеки в ФНС, но и выполняют ряд полезных функций: можно давать задачи курьерами с помощью мобильного приложения, активировать скидки одной кнопкой и зарабатывать, продавая рекламу на чеках. «Многие предприниматели используют лишь малую часть возможностей смарт-терминалов. Покупать онлайн-кассу только для того, чтобы печатать чеки — все равно что покупать смартфон, чтобы звонить», — говорит Никеров.

Владелица иркутских салонов красоты «Барбара&барбер» и Beauty She Анна Астрахан надеется, что новый закон сможет сократить число «серых» компаний, которые не платят налогов и благодаря этому могут демпинговать. «Малый бизнес в сфере услуг очень сильно страдает от тех, кто работает вообще без всяких легализаций — это, например, мастера, которые принимают на дому. Их никто не проверяет, там нарушаются санитарные нормы, человек не платит налоги и чувствует себя весьма спокойно. Они могут ставить цену на 30-50% ниже, чем в салоне, — рассказывает предпринимательница. — Я за борьбу с этими частниками, потому что сейчас это неравная конкуренция, и она подрывает бизнес. И онлайн-кассы могут нам в этом помочь».

Обеление рынка действительно на руку не только государству, но и честным предпринимателям, согласен Иван Алексеев из «СуперМена». Но тотальный контроль ФНС за всеми платежами микробизнеса делает бессмысленными льготные налоговые режимы, которые предполагают фиксированные отчисления вне зависимости от оборота бизнеса, считает он. «Вероятно, когда налоговая служба поймет, что предприниматель на ЕНВД или патенте мог бы платить больше, если бы работал на «упрощенке», льготные режимы вообще отменят. И тогда мы все будем белыми, но бедными».

Юлиана МИХАЙЛОВА, Forbes Staff, Валерия ЖИТКОВА, Forbes Staff

