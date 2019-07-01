01.07.2019 10:10 472

Арбитражный суд Москвы рассмотрит 3 сентября заявление кредитора ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги" (организация являлась одной из крупнейших микрофинансовых компаний РФ) о привлечении трех бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, сообщили РАПСИ в суде.

В заявлении кредитора Алексея Козлова содержится требование о привлечении руководителя ООО Евгения Бернштама, генерального директора Юрия Гладштейна и члена совета директоров Андрея Кузнецова к субсидиарной ответственности. Размер взыскиваемых денежных средств в заявлении не указан.

Суд в июне удовлетворил заявление временного управляющего организации Ильи Габитова, назначенного 26 февраля, об освобождении его от исполнения обязанностей. Новым управляющим должника утвержден Михаил Чернышев из НПС СОПАУ "Альянс управляющих".

Ранее управляющий подал иск о привлечении Бернштама к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Столичный арбитраж 26 февраля ввел в отношении "Домашних денег" процедуру наблюдения. Были признаны обоснованными требования ООО КБ "Интеркоммерц" к должнику в размере 2,7 миллиарда рублей.

Также суд 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника была назначена Анна Витрик.

Три банка подали заявления о включении долга перед ними в размере более 3,7 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов Евгения Бернштама. ООО КБ "Интеркоммерц" заявило требование в размере 3,09 миллиарда рублей, ОАО КБ "МАСТ-Банк" — 399,1 миллиона рублей и ООО "О.К. Банк" — 265,3 миллиона рублей.

В июне 2018 года МФО "Домашние деньги" по инициативе консультанта из аудиторско-консалтинговой фирмы КПМГ предложила держателям облигаций план реструктуризации выплат по облигациям. Он основывался на прогнозе по сборам от портфеля выданных займов и обязательстве КПМГ по поиску стратегического инвестора в проект.

"Вместе с тем план реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц, — заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы КПМГ нарушающими их права и действия в интересах лишь одной группы кредиторов", — говорится в сообщении МФО.

Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, МФО намерена вернуть все заимствования с учётом интересов каждой группы кредиторов, сообщила тогда организация.

В марте 2017 года Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Имущество Бугаевского, оцениваемое на сумму свыше 100 миллионов рублей, ранее было арестовано по решению Басманного районного суда Москвы.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2016 года признал КБ "Интеркоммерц" несостоятельным (банкротом).