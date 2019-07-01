Рост выплат россиян государству и по кредитам достиг рекорда с 2014 года

01.07.2019 10:20 489

Росстат представил полную картину динамики доходов и расходов россиян с начала экономического кризиса. Динамика денежного баланса населения была пересчитана ретроспективно с 2013 года по новой методике. РБК разбирался, какие тренды выявляет пересмотренная статистика за шесть лет.

Рост платежей государству, конец сбережений

Россиянам приходится все больше своих доходов тратить на обязательные платежи и выплаты по кредитам, следует из данных Росстата о балансе доходов и расходов населения (обновленные файлы были размещены 26 июня).

В 2018 году платежи государству (налоги и сборы) и обслуживание кредитов в структуре расходов населения возросли сразу на 12,2% после роста ниже 2% в предыдущие три года. Это даже выше, чем в 2014 году (+10,2%).

Одновременно сбережения граждан (включающие банковские вклады и вложения в ценные бумаги, изменения на счетах индивидуальных предпринимателей и т.д., но без учета изменения наличности на руках) в прошлом году снизились как минимум впервые за шесть лет (-1%) и продолжили сокращение в первом квартале 2019 года (-0,4%), следует из данных Росстата.

С учетом прироста рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года россияне направили на сбережения лишь 3,7% доходов. Хуже этот показатель был только в 2014 году, когда на сбережения ушло 2,7% доходов. В апрельском опросе Левада-центра две трети российских семей (65%) сообщили, что не имеют вообще никаких сбережений.

Почему растут налоговые и кредитные платежи

По итогам 2018 года года объемы кредитных платежей россиян выросли на 29% (или 444 млрд руб.) — хотя в предыдущие три года они снижались, а в 2014 году выросли только на 15,6%. Уплата налогов и сборов выросла на 10,1% — максимальный рост за пять лет. Несопоставимый с темпами роста реальных доходов рост обязательных платежей — крайне тревожная тенденция, поскольку эти платежи формируют основное давление на потребительский спрос, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Причина роста налоговых платежей — изменение ставки НДС с 18 до 20% с 2019 года, подготовка к которому началась еще в 2018 году. «В прошлом году мы могли наблюдать за превентивным изменением структуры ценообразования на многих рынках с целью ее адаптации к скорому повышению НДС, что транслировалась в рост налогового бремени потребителей», — говорит Покатович.

Практически 30-процентный рост взносов по кредитам связан с вынужденной необходимостью россиян брать в долг, чтобы поддержать уровень жизни в условиях падения благосостояния. Адаптация к новой экономической реальности потребовала активизации всех имеющихся финансовых ресурсов. «На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного «запаса прочности» фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования», — указывали эксперты РАНХиГС.

Темп роста задолженности домохозяйств сейчас почти в шесть раз превышает темпы роста денежных доходов населения, подчеркнул Покатович. Несмотря на то что в структуре расходов платежи по кредитам занимают небольшую долю (3,4% в 2018 году), именно они являются драйвером увеличения нагрузки на население. Министр экономики Максим Орешкин утверждает, что для россиян, у которых есть банковские кредиты, платежи по ним забирают более 40% дохода.

В 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года. Влияние роста потребкредитов на экономику вызвало горячие споры между ЦБ и Минэкономразвития. Аналитики Центробанка заявили, что без вклада потребкредитования не было бы роста ВВП в первом квартале. На это министр Орешкин заявил, что ЦБ, недостаточно сдерживая рост потребительских кредитов, вытесняет другие виды кредитования (ипотеку, корпоративные кредиты), тем самым фактически ограничивая рост экономики.

Реальные денежные доходы россиян беспрерывно падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%. В начале 2019 года реальные доходы сократились на 2,3%.

Экономисты прогнозируют продолжение сокращения доходов населения в 2019 году вопреки ожиданиям властей и поручениям президента добиться стабильного роста доходов россиян.

Все деньги забирает текущее потребление

Статистика денежного баланса свидетельствует, что россияне вынуждены тратить подавляющее большинство денежных доходов (81,7%) на текущее потребление, то есть покупку товаров и услуг. При этом в первом квартале 2019 года доля потребительских расходов оказалась самой высокой с 2014 года (почти 87% против 90%).

Согласно оценке финансового положения населения за четвертый квартал 2018 года, почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже нет.

Большинство россиян вынуждены экономить, а 22% населения живут в режиме жесткой экономии и могут позволить себе только минимально необходимый набор продуктов и лекарств, констатировали эксперты РАНХиГС.

Росстат впервые оценил долю платежей за покупки, произведенные за рубежом (включает в себя приобретения в интернет-магазинах). С 2013 по 2018 год она составила в среднем 2,9%.

Стагнация бизнес-доходов

Доля доходов от предпринимательской деятельности в разрезе источников поступления денег населения с 2015 года не превышает 6,3–6,5%, а доля доходов от собственности (проценты по депозитам, ценным бумагам и т.д.) — 4,2–5,2%.

Падение реальных доходов населения приводит к сжатию внутреннего потребительского спроса, которое, в свою очередь, сокращает прибыль коммерческих предприятий, отметил профессор РЭШ Олег Шибанов. Кроме того, доля государства в экономике все больше расширяется, оставляя для частного сектора все меньше пространства, подчеркнул он. Огосударствление экономики отмечают 90% российских компаний, показал опрос Института Адизеса. По оценке ФАС, государство контролирует 70% экономики России по сравнению с 35% в 2005-м.

Одновременно в структуре источников доходов растет доля социальных выплат. В 2018 году они составили 19,2% против 18,7% в 2013 году. Основное место здесь занимают пенсии и доплаты к пенсиям (14,1% из 19,2%). В 2018 году государство забрало у россиян 4,1 трлн руб. в виде налогов, но распределило в 2,7 раза больше — 11,1 трлн руб. — в виде пенсий, пособий и социальной помощи.

Доля прочих денежных поступлений, куда включены в том числе и теневые доходы россиян, по итогам прошлого года сократилась до 12,8% по сравнению с результатом 2017 года (14,6%). Пиковое значение показателя за шесть лет осталось в 2015 году — 17,4% в структуре денежных доходов.

Юлия СТАРОСТИНА