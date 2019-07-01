01.07.2019 10:30 491

Спустя шесть лет частные лизинговые компании возобновили привлечение синдицированных кредитов. Подобного рода фондирование позволяет им эффективно конкурировать с профильными структурами госбанков. При этом участники рынка тестируют индивидуально инициированные сделки, дающие возможность участвовать банкам без опыта в кредитовании отрасли. В результате, отмечают эксперты, компании в перспективе могут снизить стоимость привлечения средств.

На прошлой неделе сразу две лизинговые компании закрыли две крупные сделки синдицированного финансирования.

Альфа-банк присоединился к инициированному Сбербанком кредиту «Европлану», входящему в холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» семьи Гуцериевых. В прошлом августе Сбербанк открыл компании кредитную линию на четыре года объемом 10 млрд руб., которая, согласно отчетности «Европлана» за первый квартал 2019 года, выбрана на 6,3 млрд руб. Новый участник вошел в сделку за счет уступки Сбербанком части выданного ранее кредита, заявил источник "Ъ", близкий к кредиторам. Эта часть, по словам гендиректора «Европлана» Александра Михайлова, составила около 3 млрд руб.

Кроме того, Альфа-банк выступил организатором, кредитным управляющим и букраннером трехлетнего синдицированного кредита на 7 млрд руб. для группы «Альфа-лизинг». Участниками сделки стали Газпромбанк, «ФК Открытие», Татсоцбанк и банк «Аверс». По словам представителя организатора, кредитные средства пойдут на развитие розничного направления.

По данным «Эксперт РА», «Европлан» является крупнейшим российским лизингодателем автомобильной техники. Лизинговый портфель на 31 марта составлял 58,2 млрд руб., из которого 48,3% приходилось на легковые автомобили и 33,1% — на коммерческий автотранспорт.

ГК «Альфа-лизинг» входит в топ-10 российских лизингодателей по новому бизнесу. На конец первого квартала лизинговый портфель группы составлял 147 млрд руб. Большая его часть приходилась на лизинг железнодорожной техники (63%), грузовой транспорт (17%) и легковые автомобили (9,5%).

Частные лизинговые компании давно не пользовались инструментом финансирования через синдицированные кредиты — с июня 2013 года, когда «РЕСО-лизинг» привлекло четырехлетний заем на 5 млрд руб.

Индивидуально инициированная сделка с «Европланом» при этом стоит особняком в ряду предшествующих сделок — все они оформлялись классически, по совместно инициированному синдицированному кредиту. Как отмечает директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Алексей Гренков, «данный кредит был сформирован в рамках схемы originate-to-distribute, то есть мы с самого начала планировали продать часть на вторичном рынке».

Для «Европлана» основное удобство в том, что деньги главой синдиката выдаются сразу же, а в случае продажи кредита у компании диверсифицируется база кредиторов, подчеркивает господин Михайлов. При этом, по его словам, Сбербанк, продав часть кредита, сокращает риск на конкретного заемщика и зарабатывает на этом определенные деньги. «Залог в полном объеме приходится на всех кредиторов pro rata (пропорционально доле участия.— "Ъ") через управляющего залогом, то есть Сбербанк»,— уточняет источник "Ъ", близкий к сделке. В Альфа-банке не ответили на запрос "Ъ" по этой сделке.

«В условиях конкуренции с компаниями, принадлежащими госбанкам и имеющими от них большие кредитные линии, индивидуально инициированные синдицированные кредиты позволяют частным лизинговым компаниям набирать на рынке необходимый объем финансовых средств под рыночную ставку»,— отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, банки, не имеющие опыта в кредитовании отрасли, войдя в синдикат, могут снизить риски и получить возможность работать с лизинговыми компаниями с хорошим кредитным качеством. За счет диверсификации кредиторов, поясняет эксперт, частные компании могут рассчитывать на потенциальное снижение ставок в будущем и повышают свои шансы на положительное рейтинговое действие со стороны рейтинговых агентств, что также может вести к снижению стоимости фондирования.

Илья УСОВ