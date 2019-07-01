Рубль поднялся на волне оптимизма после переговоров Трампа и Си

01.07.2019 11:00 482

Рубль дорожает в начале торгов понедельника, отыгрывая оптимизм глобальных рынков после переговоров лидеров США и Китая, а также рост нефти в ожидании продления пакта ОПЕК+.

Сдерживающим фактором может выступать покупка валюты нерезидентами в рамках обратной конвертации полученных рублевых дивидендов — участники рынка связывают с этим текущий валютный спрос с отметки 63 рубля за доллар и ниже.

Поддержкой для рубля остаются рыночные ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, что удешевит фондирование в долларе и евро высокодоходных операций с ЕМ-активами,

Негативным же фактором в ближайшей перспективе может выступать сезонность: сужение во второй половине лета профицита текущего счета РФ.

В начале торгов рубль подскочил до отметки 62,91 за доллар против 63,24 в конце пятницы, но к 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,05, и российская валюта набирает 0,3% от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль к 10.25 МСК дорожает на 0,6%, котировки — вблизи 71,39.

На форексе доллар США растет к евро, иене и корзине из 6 валют, дорожает и китайский юань после того, как президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что отложит введение новых тарифов на китайские товары, а Пекин будет закупать больше американской сельскохозяйственной продукции, при этом должны возобновиться и торговые переговоры между двумя странами.

Нефть растет после того, как перед встречей ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия, Россия и Ирак поддержали продление сокращения добычи еще на шесть-девять месяцев.

Баррель Brent оценивается в $66,60, что близко от одномесячного максимума $66,85.

"На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон вблизи 62,50-63,50. Позитив от саммита G20 может помочь паре доллар/рубль вернуться ниже отметки в 63,00 но, на наш взгляд, потенциал дальнейшего роста с текущих уровней уже выглядит ограниченным", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ