Топилин рассказал, как будут индексировать маткапитал с 2020 года

01.07.2019 13:00 459

Со следующего года материнский капитал будет индексироваться ежегодно, а в 2020 году он вырастет на уровень инфляции. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин в интервью "KP.Ru ".

Он уточнил, что точный процент индексации еще неизвестен — Минэкономразвития проверяет прогноз. Но предполагается, что размер маткапитала после повышения будет не меньше 470 тысяч рублей.

Он также уточнил, что повышение маткапитала не будет "одноразовым". Индексировать его планируется ежегодно.

Раньше его несколько лет не повышали из-за сложных финансовых условий, но теперь каждый год с 1 января он будет повышаться примерно на 4-5 процентов.