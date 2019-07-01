01.07.2019 15:00 490

Часть уполномоченных банков не собираются работать с застройщиками в рамках новой системы финансирования долевого строительства. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщила советник директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Ирина Карпова.

"Перечень уполномоченных банков с 1 июня расширился — к нему добавились 33 новых игрока с более низким рейтингом (BBB- по национальной рейтинговой шкале, присвоенный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством — прим. Ред.). Сейчас они определяются со своими планами и решают, будут вести работу с застройщиками, — отметила Ирина Карпова. — Из числа банков, которые давно входят в перечень уполномоченных (с рейтингом А-), 28 сообщили, что не осуществляют и не планируют подобные операции".

По поручению президента в России осуществляется переход от системы долевого строительства жилья, когда стройку финансируют будущие собственники, на механизм, предусматривающий финансирование стройки за счет кредитных средств.

С 1 июля привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием эскроу-счетов . Исключение составляют проекты, которые соответствуют установленным правительством критериям по степени готовности объектов (она должна быть не менее 30 процентов) и количеству заключенных договоров долевого участия (они должны покрывать, как минимум, 10 процентов общей площади помещений в возводимом доме). По этим проектам договоры участия в долевом строительстве продолжат заключаться без использования счетов эскроу.

По информации ЦБ на 17 июня, в 7 банках открыто более 3800 счетов эскроу с остатками на них в сумме 11 миллиардов рублей. По данным на 1 мая, заключено 100 кредитных договоров более чем на 74 миллиарда рублей.

"Заявки застройщиков на получение кредитов в рамках проектного финансирования находятся на рассмотрении 19 банков, — уточнила Ирина Карпова. — По мере роста активности застройщиков и поступления заявок от них перечень банков с реально открытыми эскроу-счетами будет расширяться".

Юлия КРИВОШАПКО