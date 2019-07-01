01.07.2019 17:00 447

В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. <...> Я считаю, что [министр экономического развития Максим] Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования — даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», — заявил Моисеев (цитата по ТАСС).

«Я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает. Надо посмотреть, достаточно или нет — сложно сказать», — добавил замминистра.

Ранее в июне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост задолженности россиян по кредитам негативно влияет на реальные доходы граждан. «У нас большое количество потребительских кредитов у населения, и выплаты по процентам считаются как расход, и это понижает показатели реальных доходов», — подтвердил в недавнем интервью Financial Times президент Владимир Путин. По данным Росстата, только в 2018 году кредитные платежи россиян выросли на 29% (или 444 млрд руб.) после их снижения в предыдущие три года, повлияв на рост обязательных платежей, которые вычитаются из реальных доходов.

Граждане, у которых есть потребкредиты, тратят уже более 40% на их обслуживание, а на рынке надувается пузырь, говорил Максим Орешкин.

В 2018 году долги россиян перед банками, включая ипотеку и необеспеченные потребительские ссуды, возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года. К началу мая 2019 года портфель потребительских кредитов вырос в годовом выражении на 25,2% (до 7,9 трлн руб.), впервые с 2013 года обогнав по темпам роста ипотечное кредитование.

На прошлой неделе рост потребкредитования стал предметом заочной полемики Орешкина с Центробанком. Министр заявил, что ЦБ, допуская взрывной рост в сегменте необеспеченного потребкредитования, невольно зажимает другие кредиты, в частности корпоративные. «Меня удивило то, что ЦБ говорит: в первом квартале у нас потребительское кредитование дало вклад в рост ВВП. <...> То, что структура перекашивается в пользу потребительских кредитов, — это как раз ее изменение от инвестиционного и ипотечного кредита, от инвестиционных расходов, в сторону потребительских», — сказал Орешкин в интервью РБК.

По словам Орешкина, нужно срочно вводить ограничения по выдаче тех кредитов, «которые приносят наибольшие социальные проблемы». «Семьи, которые попадают в такие жесткие рамки, находятся в очень неприятном положении», — сказал он. Министр считает, что необходимо вводить ограничения по совокупным платежам заемщика к его доходу: если это соотношение превышает определенный уровень, в кредите может быть отказано. ЦБ, со своей стороны, признает риски в сфере потребительского кредитования, однако не считает, что ограничения в этой сфере автоматически приведут к росту корпоративного кредитования — там активность сдерживается высокими кредитными рисками заемщиков. С 1 октября 2019 года ЦБ вводит в регулирование потребкредитов показатель долговой нагрузки заемщиков (как раз отношение совокупных платежей по кредитам к доходу), но Орешкин считает, что это нужно было делать раньше.

Иван ТКАЧЕВ