Что будет с курсом рубля в июле

02.07.2019 08:00 431

После заключения торгового перемирия между США и Китаем их отношения в торговой плоскости вряд ли смогут в ближайшей перспективе продемонстрировать какие-либо положительные прорывы. Основной набор рисков для мировой экономики будет сохраняться в полном объеме и, вероятно, иметь лишь дипломатический "камуфляж", считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Тем не менее, конъюнктура рыночных настроений в ближайший месяц, вероятно, сохранит умеренный оптимизм, допускает он. Участники рынка ожидают возвращения монетарных стимулов со стороны мировых центробанков, а прогнозируемое отсутствие дальнейшей эскалации торгового конфликта может позволить рынкам продолжить свой рост на этих ожиданиях, отмечает Покатович.

Для рубля ситуация в июле, вероятно, также сложится неплохо, прогнозирует он. В нынешних условиях спрос иностранцев на рублевые активы, в особенности ОФЗ, скорее всего, не испытает драматического снижения.

Также с учетом ожиданий продолжения роста нефтяных цен, рубль сохранит фундаментальную поддержку со стороны нефтяного рынка, говорит Покатович.

По его мнению, при развитии событий по такой умеренно позитивной траектории можно ожидать в июле движения курса российской валюты к доллару в диапазоне 62,5-64,7 рубля и к евро в коридоре 71,2-74 рубля.

Альтернативный вариант развития событий может реализоваться в том случае, если участники рынка растеряют свою уверенность в готовности ФРС США идти на смягчение своей монетарной политики, говорит Покатович. Если на июльском заседании Федрезерв не пойдет на снижение базовой процентной ставки, рынки могут воспринять промедление как избыточное и расценить его как неготовность регулятора к возвращению монетарной поддержки рынков в этом году.

Несмотря на то, что заседание ФРС приходится на 31 июля, сомнения у участников рынка могут усиливаться в течение всего месяца, а поводом для их усиления как раз может стать торговое перемирие США и Китая, которое может дать Федрезерву больше времени на раздумья, рассказывает Покатович.

Но даже в условиях роста страхов на рынках рубль в июле вряд ли продемонстрирует драматическое снижение, ожидаемый курс российской валюты при таком сценарии может находиться диапазоне 63-66 рублей к доллару и 72-75 рублей к евро, прогнозирует аналитик.

Факторами поддержки рублю в июле станут возможное восстановление цен на нефть в район 68-70 долларов за баррель нефти марки Brent благодаря продлению соглашения по объемам добычи нефти ОПЕК+, дивидендный сезон по российским акциям, а также налоговый период во второй половине месяца, добавляет руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

По его мнению, в наступившем месяце курс российской валюты будет находиться в диапазоне 62,3-64,5 рубля за доллар и 71-73,5 рубля за евро. Выход за границы этих коридоров возможен при изменении риск-аппетита к развивающимся рынкам, уточняет Помыткин.

Помимо уже указанных факторов, важным для определения риск-аппетита будут первые результаты сезона отчетностей в США. Если финансовые показатели крупных компаний не достигнут прогнозных значений, возможно снижение риск-аппетита в целом и ослабление российской валюты, подчеркивает аналитик.

Роман МАРКЕЛОВ