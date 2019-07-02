02.07.2019 08:10 406

Больше половины россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса Роструда (есть в распоряжении «Известий»). Причем около трети хотели бы освоить новую профессию, которая позволит зарабатывать на дому. Однако порядка 70% опрошенных считают, что возможность людей старшего поколения продолжить деятельность зависит только от желания начальства. Мнение работодателей не всегда объективно по отношению к возрастным сотрудникам и часто продиктовано стереотипами, считают в федеральной службе. Эксперты уверены, что сегодня компании предпочитают более энергичных соискателей, однако строящий долгосрочные планы бизнес будет проявлять спрос на работников старше 45 лет в силу их ответственности и чувства долга.

Трудовой порыв

56,3% граждан России хотят продолжать работать после выхода на пенсию. Об этом говорится в опросе Роструда, который проводился на портале «Работа в России». Причем большинство респондентов (34,5%) рассчитывают трудиться на государственном предприятии, и только 7,4% предпочли бы частную компанию. 15,8% россиян на пенсии хотели бы открыть свое дело, 23,2% — работать из дома, и пятая часть (19,1%) — заниматься чем-то другим. Это первый опрос, проведенный Рострудом после повышения пенсионного возраста. Аналогичное исследование делал ВЦИОМ до реформы — в 2015 году. Тогдапродолжать работать после выхода на отдых хотели более трети трудоспособных россиян (37%).

По данным Роструда, 27,1% граждан не хотели бы работать в это время. Оставшиеся 16,6% опрошенных не задумывались о планах после выхода на заслуженный отдых. Треть респондентов (30,1%) на пенсии хотели бы продолжать трудиться по специальности, 25% предпочли бы перейти на менее сложную работу и неполный график. При этом, достигнув предпенсионного возраста, 27,6% намерены получить дополнительное образование, которое позволит им найти удаленную работу.

С 2019 года в России вступили в силу новые границы пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Достигать их будут поэтапно до 2028 года. Одновременно введено понятие предпенсионеров — это граждане, которым до выхода на отдых осталось пять лет. Для них установлен ряд льгот и гарантий. В том числе введена уголовная ответственность для работодателей за отказ в приеме или увольнение такого сотрудника.

Возможность людей в пенсионном возрасте трудиться зависит отготовности работодателя их принять, считают 77,6% опрошенных. 11,8% уверены, что зарабатывать в этот период сможет любой, кто этого хочет. И только 10,5% респондентов ответили, что трудоустроиться на пенсии помогут профессиональные навыки и квалификация.

Без стереотипов

Мнение работодателей не всегда объективно по отношению к гражданам старшего возраста и часто продиктовано сложившимися стереотипами, заявил «Известиям» замруководителя Роструда Денис Васильев.

— Поэтому одной из важнейших задач сегодня выступает создание условий для продолжения трудовой деятельности граждан старшего возраста, в том числе их переобучение, — подчеркнул он.

Замруководителя федеральной службы напомнил, что с этого года во всех регионах России разработаны программы переобучения предпенсионеров и, по данным на середину июня, более 17 тыс. человек уже направлены на курсы. Также, по словам Дениса Васильева, Роструд запустил специальный раздел «Опытные кадры» на портале «Работа в России», который призван помочь в устройстве соискателям в возрасте.

В пресс-службе одного из крупнейших порталов по поиску работы HH.ru «Известиям» сообщили, что сегодня доля резюме соискателей старше 45 лет составляет около 15% и это самая немногочисленная возрастная группа. Начиная с 2013 года активность таких граждан постепенно растет, наибольшая зафиксирована в профессиональной области «Домашний персонал», наименьшая — в сфере «Маркетинг, реклама, PR», отметили в компании.

Возрастные особенности — это единственная специфическая проблема занятости для старшего поколения, рассказали в пресс-службе HH.ru. Для других возрастных групп свойственны иные сложности. Так, например, проблема с поиском работы с достойной оплатой труда чаще встречается в группе 25–34 лет. Недостаток знаний или релевантного опыта — одна из ключевых проблем для граждан младше 25.

Там добавили, что отказы из-за возраста наиболее специфичны для группы людей 56–60 лет, в то время как предложения с низкими зарплатами значительно чаще волнуют людей в возрасте 45–50. Интересно, что у граждан 56–60 лет проблема с поиском работы с хорошей оплатой встречается реже. Скорее всего, это связано с тем, что в предпенсионном возрасте в принципе сложно устроиться, поэтому вопрос денег уходит на второй план.

Одна из основных предпосылок, по которой россияне хотят продолжать работать, — это дополнительный доход, считает профессор РАНХиГС Александр Щербаков. А неготовность нанимать предпенсионеров и людей старше, по его мнению, обусловлена тем, что в России до сих пор очень много вакансий подразумевают большие энергетические затраты. Одновременно растет сектор позиций, где необходимы знания в области информационных технологий, но работодатели предпочитают брать на эти места молодых соискателей.

При этом, по мнению эксперта, возрастные сотрудники — это очень ответственные кадры и главная их ценность заключается в опыте, чувстве долга и умении ладить с коллективом. Профессор РАНХиГС уверен, что компании, которые строят долгоиграющие планы, будут проявлять спрос на работников предпенсионного возраста именно в силу того, что такие граждане смогут ответственно подходить к своему делу.

Елена РОЖКОВА

