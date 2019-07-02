02.07.2019 08:30 397

Предоставление банковских услуг дистанционно с использованием биометрии так и осталось по большому счету идеей. За год постоянными внушениями ЦБ добился от банков появления требуемого количества точек сбора биометрии, однако всего четыре игрока предоставляют скудный перечень удаленных услуг с ее использованием. А право дистанционно прекратить сотрудничество с банком есть лишь у половины из них. Эксперты отмечают, что именно широкая возможность как получения услуг дистанционно, так и отказа от них помогла бы сделать биометрию востребованной клиентами.

Ровно год назад банки начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему (ЕБС) (см. "Ъ" от 2 июня 2018 года ). Планировалось, что на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут верифицироваться удаленно в любом банке и получать доступ к их услугам. Как сообщили "Ъ" в «Ростелекоме», на сегодняшний день собирают биометрию 5,3 тыс. отделений 155 банков. Данные о количестве собранных образцов ни в ЦБ, ни в «Ростелекоме» не раскрывают. По информации источников "Ъ", собрано порядка 10 тыс. образцов (см. "Ъ" от 26 июня ).

При этом на практике дистанционные услуги предоставляют лишь единицы — Совкомбанк, ХКФ-банк, Почта-банк и Тинькофф-банк.

При этом лишь два банка из них готовы не только продавать продукты дистанционно, но и расставаться с клиентами — Тинькофф-банк и Совкомбанк. В Почта-банке, отметили в пресс-службе, у клиентов есть доступ ко всем продуктам банка. Однако закрыть удаленно с помощью простой электронной подписи можно только вклад и карту. Но если у клиента не сохранились данные счета или карты, возможность дистанционного закрытия пока не предусмотрена, пояснили в кредитной организации. В ХКФ-банке, предоставляющем дистанционно pos-кредиты, пока возможности дистанционного отказа от продуктов банка нет.

«Мы работаем над вариантами технологических решений для дистанционного закрытия продуктов,— отметили в ХКФ-банке.— Биометрия может стать одним из таких решений в будущем, после накопления в ЕБС необходимого массива данных».

Впрочем, как показывают отзывы о работе банков на профильных форумах, многие клиенты как раз испытывают сложности из-за невозможности дистанционного расставания с банком. Например, в Сбербанке нельзя дистанционно закрыть карту, в МКБ и Райффайзенбанке также ограниченный функционал, тут сообщили, что работают над возможностью в будущем дистанционного отказа от всех продуктов через ДБО. Банк «ФК Открытие» обещает совместить дистанционный отказ с введением дистанционных услуг на основании данных из ЕБС. В «Ак Барсе» можно блокировать дистанционно карты, закрывать карточные и депозитные счета.

При этом юридических или иных преград для дистанционного закрытия счетов, в том числе с верификацией через ЕБС, нет, уверены эксперты.

«Отсутствие возможности дистанционного отказа от услуг банка может быть обусловлено либо нежеланием банка предоставлять такую возможность с целью удержания клиентов, либо отсутствием технической возможности,— отмечает зампред правления "Ренессанс-Кредита" Сергей Королев.— В то же время предоставление возможности получения услуг дистанционно без возможности от них отказаться противоречит самому принципу дистанционного обслуживания». Законодатели тоже считают, что их вмешательство излишне. «Никакой "обязаловки" тут быть не должно,— уверен глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.— Рынок и здоровая конкуренция внесут свои коррективы». ЦБ также не планирует пока вмешиваться. Тут отметили, что вопрос закрытия счетов и вкладов находится в рамках гражданско-правовых отношений между банками и клиентами, ограничений не установлено.

«Мы… решили, что пойдем по пути создания национальной инфраструктуры по идентификации, которая даст возможность гражданину… в дальнейшем получать финансовые продукты и услуги в любой кредитной организации…», — Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, 6 сентября 2018 года, на глобальном форуме «Альянс за финансовую доступность»

По мнению главного экономиста «ПФ Капитала» Евгения Надоршина, ситуация со сбором биометрии могла бы сдвинуться с мертвой точки, если бы регулятор обязал банки предоставлять услуги на основании биометрии и отказываться от услуг дистанционно. По мнению замглавы ФБК Алексея Терехова, пока у граждан сдача биометрии не будет ассоциироваться с какой-либо нужной им услугой, они не будут сдавать данные. «Возможность дистанционного закрытия счетов для клиентов, даже открывших их в офлайне, очень важна — отделение банка могло переехать, закрыться и т. п. Многие из экономии времени хотели бы решать такие вопросы дистанционно, и если бы банки пошли навстречу клиентам, то количество желающих сдать биометрию заметно бы выросло»,— заключает зампред правления Ланта-банка Дмитрий Шевченко.



Вероника ГОРЯЧЕВА