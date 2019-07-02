02.07.2019 08:40 429

Росстат с 2020 года начнет оценивать уровень благосостояния каждого россиянина с низкими доходами при помощи специальной информационной системы, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном достижению национальной цели по устойчивому росту реальных доходов населения.

«С 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов», — заявил глава российского правительства (цитата по сайту кабинета министров).

По его словам, система социальной поддержки граждан должна быть более адресной, ориентированной на нужды конкретного человека. «Важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда тот, кто имеет приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь государства, а человек, который не только тянет свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без такой поддержки», — подчеркнул Медведев.

Премьер напомнил, что со следующего года правительство будет софинансировать из федерального бюджета расходы регионов на программу социального контракта. С 2020–2022 года на эти цели будет направлено 21 млрд руб. На первом этапе софинансирование из федерального бюджета получат не все, а только 15–20 наиболее активных регионов.

Президент Владимир Путин в новом майском указе поручил добиться снижения уровня бедности в России в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения. По данным Росстата за 2018 год, уровень бедности в стране составил 12,9%, доходы 18,9 млн россиян оказались ниже прожиточного минимума (в 2017 году — 19,3 млн человек, 13,2%).

В 2019 году уровень бедности должен снизиться до 12%, по плану правительства (.pdf). Однако Счетная палата и экономисты сомневаются в выполнении годовой цели по бедности, а также прогнозируют падение реальных доходов по итогам текущего года.

Как ранее писал РБК, в следующем году Росстат готов предоставить расчеты индексов немонетарной бедности. Речь идет, например, об индексе материальных деприваций (лишений): он показывает долю домохозяйств, которые из-за нехватки средств не могут позволить себе питание мясом, курицей, рыбой дважды в неделю; поддержание жилища в тепле; приобрести телефон или стиральную машину и т.д. Всего в списке деприваций — 16 показателей. Ниже порога бедности оказываются те домохозяйства, которые испытывают как минимум шесть материальных деприваций.

Юлия СТАРОСТИНА