02.07.2019 08:50 637

Правительство выпустило постановление, снимающее ограничения на вложения средств госкомпаний и госкорпораций в облигации ВЭБ.РФ. Ранее для этого требовалось получение кредитного рейтинга для каждого выпуска, что лишало приобретение таких бумаг экономического смысла,— в результате госкомпании размещали свободные средства на банковских депозитах, при этом требования к банкам систематически ужесточались. Теперь в Белом доме сочли, что рейтинга ВЭБ.РФ достаточно для уверенности в безрисковости таких вложений. В самой госкорпорации говорят о том, что постановление призвано расширить финансовый инструментарий госкомпаний (доходность по его облигациям часто превышает депозитные ставки), но и потребность ВЭБа в заемных средствах с учетом его роли в реализации нацпроектов также будет расти.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства №803 от 22 июня, дающее госкомпаниям право вкладываться в облигации ВЭБ.РФ, в том числе биржевые, рассказали "Ъ" в аппарате правительства. Для этого Белый дом вносит изменения в постановление правительства №1080 от 21 декабря 2011 года («Об инвестировании временно свободных средств госкомпаний и госкорпораций»), содержащее правила таких вложений.

Де-факто облигации ВЭБ.РФ, не имеющие присвоенного рейтинга, этим постановлением приравниваются к ОФЗ.

Поправки разрабатывал Минфин, в справке аппарата правительства к проекту документа отмечалось, что необходимость расширения возможности заимствований института развития на внутреннем рынке обусловлена активным финансированием им инвестпроектов. При этом возможность госкомпаний вкладываться в долговые инструменты ВЭБа была частично ограничена необходимостью наличия у них кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговыми агентствами АКРА или «Эксперт РА». При этом присвоение кредитного рейтинга краткосрочным облигациям ВЭБ.РФ и «экономически нецелесообразно», так как плата за рейтинговые действия повышает эффективную стоимость привлечения средств, говорится в справке к документу, и не имеет практического смысла: госкорпорация сама «как эмитент облигаций имеет кредитный рейтинг, равный кредитному рейтингу РФ». Снятие требования наличия рейтинга позволит госкомпаниям и госкорпорациям вкладываться в облигации ВЭБ.РФ, «допущенные к обращению на организованных торгах или специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов, а также при их первичном размещении (если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено обращение на организованных торгах), и срок погашения ценных бумаг еще не наступил», говорится в документе.

В самом ВЭБ.РФ рассчитывают, что снятие ограничений «позволит расширить спектр публичных заимствований и стимулировать размещение краткосрочных облигаций без повышения эффективной стоимости фондирования».

«Для госкорпораций и госкомпаний указанные изменения в правила инвестирования обеспечат дополнительный инструмент оперативного управления временно свободными средствами, альтернативный депозитам, при этом не увеличивая риск вложений»,— говорят в госкорпорации.

Отметим, что в последние годы правительство последовательно ужесточало правила размещения свободных средств госкомпаний и госкорпораций на банковских депозитах. Процесс начался в 2013 году, когда Фонд ЖКХ потерял в Инвестбанке 1,5 млрд руб. из-за отзыва у него лицензии ЦБ. Чтобы не допустить повторения ситуации, в начале 2014 года Минфин предложил разрешить брать деньги госкомпаний и госкорпораций на депозиты только системно значимым банкам с рейтингом не ниже определенного постановлением правительства. На конец года остатки таких средств обычно составляют около 100 млрд руб., в течение года размещаются на короткие сроки несколько триллионов рублей. В действовавшей до последних поправок версии постановления в депозитных аукционах могли принимать участие банки с капиталом не менее 5 млрд руб. при наличии договора о выплате процентов за фактический срок размещения депозита при его досрочном отзыве.

Впрочем, и идея сделать облигации ВЭБ.РФ альтернативой депозитам также не нова: Минфин предлагал сделать это еще в четыре года назад — тогда обсуждалось размещение долгосрочных валютных облигаций ВЭБа минимальным объемом $3,5 млрд по закрытой подписке среди крупных экспортеров и банков, однако потенциальные покупатели были не в восторге от идеи, так как опасались распространения наложенных на ВЭБ санкций США и на покупателей его долларовых бумаг (см. "Ъ" от 23 сентября 2015 года ).

Сейчас доходности рублевых облигаций ВЭБ.РФ наиболее популярных выпусков укладываются в интервал 8–11,6% годовых, что выше депозитных ставок большинства банков.

Олег САПОЖКОВ

