02.07.2019 09:10 385

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты международной финансовой платформы Dealogic (есть у РБК, их подлинность подтвердил один из клиентов Dealogic). Эти данные аккумулируют сведения о сделках с бумагами российских эмитентов, независимо от места размещения.

Рынок акционерного капитала

Как свидетельствуют данные Dealogic, российские эмитенты с начала 2019 года заключили 26 сделок на рынке акционерного капитала (equity capital market, ECM) на $1,9 млрд, тогда как за весь прошлый год, ознаменовавшийся введением американских санкций против публичных компаний Олега Дерипаски (En+ и Rusal), было только 8 сделок объемом $739 млн.

Самые крупные сделки на бирже в 2019 году заключили структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова, которые в марте продали 1,7% акций «Норникеля» более чем за $550 млн., а также два раза продавали пакеты группы Evraz — на $190 млн (в марте) и на $200 млн (в июне). В июне же на SPO в Лондоне вышла банковская группа Олега Тинькова TCS Group, привлекшая около $300 млн, а до этого в мае HeadHunter разместила на американской Nasdaq свои расписки на $220 млн.

В рэнкинге организаторов ECM-сделок в первом полугодии 2019 году первую строчку, также же как и в прошлом году, занял «ВТБ Капитал» (5 сделок на $380 млн). На второй позиции оказался Credit Suisse (4 сделки на $360 млн), на третьей — Citi (3 сделки на $317 млн), не входившие в топ-рэнкинга по итогам 2018 года. На четвертую с шестой переместился Morgan Stanley ($192 млн), на пятую с четвертой — J.P. Morgan ($154 млн).

При этом наиболее активно на рынке проходили вторичные размещения. «Традиционно в России рынок акционерного капитала после паузы открывается ускоренными вторичными сделками. Это объясняется тем, что при высокой волатильности, инвесторы отдают предпочтение ускоренным сделкам с понятными и ограниченными рисками и, желательно, в ликвидных акциях», — пояснил РБК соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Долговой рынок

На российском долговом рынке (debt capital market, DCM) за первое полугодие 2019 года была организована 81 сделка общим объемом $16,2 млрд против 24 сделок на $13 млрд по итогам 2018 года, подсчитали в Dealogic.

Лидером рейтинга организаторов размещений в этом секторе также остался «ВТБ Капитал», который в отчетный период провел 36 сделок на сумму в $3,2 млрд (доля рынка — почти 20%). Остальные позиции топ-10 банков-организаторов существенно изменились. На вторую строчку в этом году вырвался Sberbank CIB, организовавший 38 сделок на $1,9 млрд (по итогам 2018 года был на 7-й строчке, 6 сделок на $426 млн). Третью позицию занял Газпромбанк со сделками на $1,7 млрд (ранее занимал вторую строчку со сделками на $1,4 млрд). На четвертое место в рэнкинге сместился JPMorgan (по итогам прошлого года был на третьем месте), на пятое с восьмого переместилась группа Societe Generale.

Кроме того, в топ-10 игроков появилось несколько новых имен: Московский кредитный банк (шестая строчка), Совкомбанк (седьмая строчка) и ДОМ.РФ (прежнее название АИЖК, восьмая строчка). Замыкает топ-10 Unicredit (девятая строчка против шестой по итогам 2018 года) и Citi (не входил в десятку по итогам года).

Политика ФРС и санкционная риторика

Оживление на рынках размещений обусловлено рядом факторов. «Главный фактор, влияющий на рынки, — это денежно-кредитная политика мировых центральных банков, и прежде всего Федеральной резервной системы (ФРС) США. Прошлый год был провальным не только в России, но и для глобальных рынков", — пояснил РБК гендиректор УК «Спутник-Управление капиталом» Александр Лосев. По итогам 2018 года около 93% активов в мире показало отрицательную доходность. "Однако после того, как в марте ФРС дала рынку сигнал о смягчении монетарной политики и отмены таргета ключевой ставки в 3%, рынки сразу оживились», — отметил Лосев.

Во-вторых, «санкционный фон стал более мягким, инвесторы адаптировались к подобной риторике, и это больше не является ограничивающим фактором при покупке российского долга, — прокомментировал РБК руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Кроме того, в начале 2019 года Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. «Это позволило привлечь новых инвесторов, для которых наличие инвестиционного рейтинга является обязательным условием при покупке облигаций», — напомнил Соловьев.

Перспективы для инвесторов

До конца текущего года, в частности, осенью, «ВТБ Капитал» ожидает еще несколько сделок на долговом рынке с участием российских эмитентов, рассказал Андрей Соловьев. Если говорить о новаторских инструментах, то после размещения первых «зеленых» еврооблигаций РЖД на $500 млн, многие эмитенты, по его словам, с интересом смотрят на данный формат. «Мы ожидаем, что в конце 2019 — начале 2020 года ряд локальных компаний может выйти на международные долговые рынки с подобными еврооблигациями», — отметил Соловьев.

На рынке акционерного капитала в 2019 году также можно ожидать новых сделок. «У нас в проработке находится достаточное количество сделок, которые, на наш взгляд, могут быть интересны инвесторам. Мы видим компании как из добывающих отраслей, так и из потребительского и финансовых секторов», — отметил Борис Квасов. По его мнению, во втором полугодии также будут преобладать вторичные размещения (SPO) по сравнению с первичными (IPO).

«Если текущий год будет успешным, то есть, если инвесторы смогут заработать на вторичных транзакциях и при этом не будет негативных геополитический новостей, мы считаем, что аппетит инвесторов к IPO может значительно возрасти и вероятность таких сделок в 2020 году также существенно увеличится», — полагает он.

Однако Лосев из УК «Спутник — Управление капиталом» предупреждает, что «санкционные риски никуда не исчезли, хотя, судя по всему, поставлены на паузу, чем и пользуются инвесторы". Усиление санкционной риторики можно ждать уже в следующем году со стартом предвыборной кампании в США, заключает он.

Дарья ЮРИЩЕВА