02.07.2019 09:20 451

Банк России в специальном консультативном докладе предложил существенно расширить систему обязательного страхования вкладов.

В первую очередь Банк России считает возможным застраховать средства в банках садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, товариществ собственников жилья, гаражных и жилищных кооперативов, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов, религиозных организаций, а также некоммерческих организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Лимит страхового возмещения для них может быть установлен в том же размере, как и для физических лиц — 1,4 млн рублей, ЦБ считает его все еще в целом достаточным (последний раз он повышался в 2014 году).

Лимит страхового возмещения по счетам некоммерческих организаций составит 1,4 миллиона рублей

Кроме того, на первом этапе Банк России предлагает включить в периметр страхования спецсчета, на которых размещены средства Фонда капитального ремонта, но уже с лимитом в 10 млн рублей. По опросу банков, 96,7% спецсчетов не превышают эту сумму.

На следующем этапе Банк России рассматривает возможность включения в периметр системы страхования других юрлиц, кроме малого бизнеса (с начала 2019 года он уже получил страховую защиту) и крупных компаний, для которых 1,4 млн рублей — незначительная сумма. Точно не стоит, по мнению ЦБ, включать в систему страхования средства финансовых организаций, поскольку они в состоянии сами оценить устойчивость банков и бюджетов всех уровней. Исключения предлагается обсудить для ГУПов и МУПов, учреждений социального характера (например, образовательных и медицинских).

Также Банк России конкретизировал идею об увеличении до 10 миллионов рублей лимита выплат гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Он предлагает ее реализовать в первом пакете изменений. Повышенный лимит должен распространяться на средства, полученные от продажи жилого помещения или земельного участка с жилым или садовым домом; по наследству; в связи с возмещением ущерба жизни, здоровью или личному имуществу; на социальные выплаты и пособия; в связи с исполнением решения суда; в связи с получением грантов в форме субсидий. К особым жизненным ситуациям, которые должны сопровождаться повышенным лимитом страхового покрытия, Банк России относит также тяжелое заболевание вкладчика или члена его семьи.

При этом право физлица на возмещение в пределах 10 млн рублей по указанным основаниям будет сохраняться только в течение трех месяцев со дня зачисления соответствующих средств на счет.

Предлагая расширить систему страхования, ЦБ приводит в пример опыт других стран, где доля подлежащих страхованию депозитов в банковских пассивах доходит до 90-100% (в России — 54). Но у инициативы есть и специфически российский подтекст — помочь частным банкам конкурировать с госбанками за деньги организаций, хотя бы малых и средних. С другой стороны, момент подходящий — кампания по расчистке банковского сектора, похоже, действительно завершается, нагрузка на фонд страхования вкладов снижается, и АСВ сможет справиться с новыми обязательствами даже без дополнительных кредитов со стороны Банка России. Но самим банкам придется платить взносы с вновь застрахованных остатков на счетах.

Игорь ЗУБКОВ

