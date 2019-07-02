02.07.2019 09:40 389

Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия». Аудиторы отмечают, что реальный уровень «недостроя» может быть и выше, поскольку часть объектов не законсервированы официально, но ведутся с многократными нарушениями сроков. По данным контрольного органа, общий объем строительства на сегодняшний день превышает 4 трлн рублей. Проблема системная, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, ее корень в забюрократизированности согласования строительства, а также в низкой конкуренции за проекты на гостендерах.

Глобальная заморозка

В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты. В контрольном органе не уточнили, о каких именно проектах идет речь. В Минстрое задержки «Известиям» не прокомментировали.

Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд). Всего в этих субъектах ведутся проекты стоимостью 70,2, 44,5 и 12 млрд рублей соответственно. «Известия» направили запросы в регионы с просьбой прокомментировать причины заморозки строек, а также уточнить объем объектов, сроки по которым были нарушены. На момент сдачи материала в номер власти субъектов на вопросы «Известий» не ответили.

Среди ведомств и госучреждений первые три места по «недострою» заняли МЧС (13,5 млрд рублей), Росавиация (4,3 млрд) и Санкт-Петербургский государственный университет (2,8 млрд). В общей сложности каждый из них возводит объекты на сумму 23,4 млрд, 103,5 и 3,4 млрд рублей соответственно. К «незавершенному строительству» прежде всего отнесены объекты кампуса «Михайловская дача», рассказали «Известиям» в СПбГУ. Там отметили, что их строительство было приостановлено в 2011 году в соответствии с постановлением правительства. Остальные госструктуры оперативно не отреагировали на запросы «Известий».

Сумма строек, которые фактически «стоят», может быть и больше, уточнили в Счетной палате. Дело в том, что многие проекты ведутся с многократными нарушениями графиков. Оценить их объем аудиторы затруднились. Всего на бюджетные средства возводятся 62,6 тыс. объектов на 4 трлн рублей (детские сады, школы, университетские кампусы, транспортная и коммунальная инфраструктура и т.д.).

Стройки на сумму около 2,9 трлн рублей «висят» на балансе регионов. Незаконченные проекты на сумму еще 1,1 трлн находятся в ведении федеральных структур — министерств, агентств, учреждений, институтов и т.д. Больше всего объектов строится правительством Москвы (1,1 трлн рублей), Крыма (102 млрд) и Московской области (80 млрд). В пресс-службах этих регионов оперативно не ответили на вопросы о ходе работ.

Кроме того, что многие проекты идут со срывом сроков, информацию о незавершенном строительстве не удалось оперативно получить от значительной части регионов и госучреждений, уточнили аудиторы.

Расходы ради расходов

Как пояснили «Известиям» в Счетной палате, высокий уровень незаконченных проектов чреват тем, что многие социально-экономические проблемы остаются не решенными, хотя денег на них выделяется более чем достаточно. Например, зачастую в субъектах строят школы, чтобы исключить практику обучения в три смены. Однако объекты не завершают, а региональные власти поднимают вопрос о деньгах на новые учебные заведения.

Одна из основных причин высокого уровня «незавершенки» — это забюрократизированность и затянутость процедур согласования возведения тех или иных объектов, считает профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Для разрешения на строительство требуется масса справок и заключений от различных госструктур, на всё это могут потребоваться месяцы, говорит эксперт. Кроме этого, зачастую по ходу реализации проекта выясняется, что в действительности он стоит намного дороже, чем заявлено в сметной документации, и для его продолжения требуется дополнительное финансирование. Внести поправки в бюджет — это всегда крайне сложно и долго, заключил Александр Дерюгин.

Другая причина — это низкая конкуренция в бюджетных тендерах, добавил ведущий научный сотрудник Института Гайдара Алексей Ведев. По его словам, в конкурсах зачастую побеждают компании с госучастием, а их эффективность и оперативность, как правило, ниже, чем у частных предприятий.

Сейчас освоение бюджетных средств зачастую сводится к расходам ради самих расходов. Вследствие этого обоснованность инвестиций не анализируется должным образом, отметила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. По ее словам, финансирование новых проектов должно быть более жестким и дозированным. Причем такое ограничение не приведет к замедлению темпов развития экономики, уверена эксперт.

Как ранее говорил «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин, при принятии решения о выделении региону денег из бюджета на строительство необходимо анализировать ситуацию с аналогичными незавершенными объектами. Если таковые будут, то не стоит давать средства, пока не завершатся уже существующие проекты. Такие предложения в правительство сейчас разрабатывает Счетная палата, рассказал «Известиям» Алексей Кудрин. По его словам, эта мера сократит объемы долгостроев в регионах.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

