02.07.2019 09:50 451

Индивидуальные предприниматели и организации, у которых раньше не было обязанности работать с новой контрольно-кассовой техникой, с 1 июля должны начать это делать. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в рамках реформы более 1,1 миллиона налогоплательщиков в России сегодня уже используют 2,8 миллиона онлайн-касс.

Речь идет об оборудовании с функцией передачи данных в налоговые органы. Информация о платежах из кассы попадает в ФНС через операторов фискальных данных. Все зарегистрированные устройства нового образца передают сведения в режиме онлайн после каждой совершенной клиентами покупки. Кроме того, данные о платежах сохраняются на фискальном накопителе — он подключается к кассе или может быть уже встроен в нее. Таким образом, передать информацию в налоговую можно даже при отсутствии связи с сетью или оператором.

Предприниматели используют уже 2,8 миллиона онлайн-касс с функцией передачи данных в налоговую

На новые контрольно-кассовые аппараты с 1 июля должны перейти индивидуальные предприниматели (ИП) сферы услуг, использующие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН), все индивидуальные предприниматели сферы торговли, общепита на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, налогоплательщики, работающие в сфере услуг и применяющие упрощенную систему налогообложения (кроме услуг общепита) при наличии наемных работников, индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товары через вендинговые автоматы.

Онлайн-кассы обязаны использовать индивидуальные предприятия и организации при продаже в салоне транспортного средства билетов на проезд. Им разрешено использовать "облачные кассы". В таких случаях пользователи кассы могут ограничиться демонстрацией QR-кода на любом компьютерном устройстве без выдачи бумажного чека, уточнили в налоговой службе.

Также 1 июля закончилось действие отсрочки, позволяющей не применять кассу при зачете и возврате аванса.

"К 2019 году накопился опыт использования онлайн-касс, начал работать эффект "сарафанного радио", предпринимателям стало проще выбирать устройства под свои задачи", — отмечает директор по работе с ключевыми клиентами "Эвотор" Антон Никеров.

По сравнению с прошлым годом, в 2019-м регистрация онлайн-касс, по его словам, проходит более плавно на протяжении всего года, хотя бум продаж, как и в прошлые годы, приходится на июнь-июль.

Налоговая служба, кстати, заметно упростила процесс регистрации нового оборудования. Это можно делать в личном кабинете на сайте nalog.ru без визита в инспекцию.

Предпринимателям, которые проигнорируют установку онлайн-касс, грозят штрафы за каждый чек, не отправленный в налоговую, указывает Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений АТОЛ. Юрлицо заплатит от 75 до 100 процентов суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тысяч рублей. Должностное лицо — от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей. Если налоговая зафиксирует повторное нарушение, а сумма расчетов "вне кассы" будет больше одного миллиона рублей, организации придется прекратить работу на срок до 90 дней. Должностное лицо получит дисквалификацию от одного года до двух лет.

Эта волна перехода на онлайн-кассы должна была стать завершающей. Однако будет предпоследней. Президент Владимир Путин утвердил отсрочку перехода на кассы для ИП без наемных работников, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги, до июля 2021 года. "Сейчас в четырех регионах проходит пилотный проект, в рамках которого граждане, работающие на себя, могут зарегистрироваться в приложении ФНС в качестве самозанятых, — напоминает Русинова. — Отсрочка для индивидуальных предпринимателей без наемных работников, по сути, уравнивает жителей остальных регионов, где "пилот" не проводится. Вероятнее всего, за два года проект выйдет на федеральный уровень, и граждане смогут выбирать: регистрироваться как ИП или как самозанятые и, соответственно, применять или не применять онлайн-кассы".

Федор КОСТЮЧЕНКО

